Die Vertreter des Landvolkes (von links) Jürgen Langhorst, Theo Runge und Geschäftsführer Jochen Thiering begrüßten den Wissenschaftler Robby Andersson (Zweiter von links) von der Hochschule Osnabrück bei der Versammlung in Groß Lessen.

Robby Andersson von der Hochschule Osnabrück in seinem Vortrag. Der Inhaber des Lehrstuhls für Tierhaltung befasst sich mit dem Verhalten von Nutztieren und deren Haltung. Auf Einladung des Landvolkes Diepholz referierte Andersson auf der Kreisverbandsversammlung im Gasthaus Husmann in Groß Lessen.

Vor rund 150 Landwirten und Gästen legte der Experte dar, worauf es beim Tierwohl ankommt: „Differenzierte Betrachtungsweisen sind wichtig“, mahnte der Agrarwissenschaftler. Viele Forderungen aus Politik und Gesellschaft müssten daraufhin überprüft werden, ob sie wirklich dem Tier nützten. Als Beispiel führte Andersson an, dass mehr Platz und Freilandhaltung auch Probleme mit sich bringen könnten – wie stressintensive Rangkämpfe unter den Tieren oder die Einschleppung von Infektionen und Seuchen.

„Maßstab für Tierwohl muss das Tier sein und nicht menschliches Empfinden. Die Welt der Tiere ist eine andere als unsere und tierisches Verhalten kann schnell fehlinterpretiert werden“, sagte Andersson. „Wenn mir kalt ist, ist dem Tier auch kalt – das ist ein Trugschluss. Kühe zum Beispiel fühlen sich bei sehr niedrigen Temperaturen sehr wohl.“ Wichtig sei für Nutztiere, dass deren Bedarf gedeckt werde. Das Tier müsse frei von Schmerz und Hunger sein, es müsse gesund sein und sein normales Verhalten ausleben können. „Bedarf und Bedürfnis ist nicht dasselbe. Ein Mensch hat einen Bedarf an Wasser und vielleicht ein Bedürfnis nach Bier“, veranschaulichte der Wissenschaftler.

Andersson bedauerte, dass in der Öffentlichkeit teilweise die Begriffe Tierwohl, Tierschutz und Tierrechte durcheinander geworfen würden. Während sich das Tierwohl besonders auf die Gesundheit, das Verhalten und geringen Stress beziehen, fokussiere sich der Begriff Tierschutz darauf, das Tier vor Schaden zu schützen. „Und Tierrechtler erkennen Tieren dieselben Rechte zu wie Menschen. Zwischen einer Ratte und einem Kind wird kein Unterschied gemacht“, sagte Andersson. Nutztierhaltung sei mit diesem Weltbild per se unvereinbar.

Tiergerecht sei es, wenn man die Eigenschaften des Tieres in den Fokus rücke. Diese können auch innerhalb einer Art unterschiedlich sein – daher verwenden Fachleute nicht den Begriff artgerecht. Nutztiere würden lernen und sich anpassen, auch das müsse man berücksichtigen: „Ich kann eine Kuh, die über die Jahrzehnte auf mehr Milchleistung gezüchtet wurde, nicht einfach weniger füttern“, betonte der Referent. Zentral für ihn sei der Erhalt einer belastbaren Gesundheit des Tieres. Dieser Punkt komme ihm in den aktuellen Debatten um den Arzneimitteleinsatz in der Veterinärmedizin zu kurz. Die Ziele einer tiergerechten Nutztierhaltung seien die Gesundheit der Tiere, Vermeidung von Verhaltensstörungen, die Möglichkeiten, negative Empfindungen ausgleichen und die Umwelteinflüsse einzuschätzen. „Mein Wunsch an die Landwirte ist es, dass sie mehr kommunizieren, warum sie die Tiere so halten, wie sie es tun“, schloss Andersson seinen Vortrag.

Landvolk-Vorsitzender Theo Runge bedankte sich bei dem Experten für seine informativen Ausführungen und für die fundierte Bereicherung der Debatte. Runge betonte, dass gerade vor dem Hintergrund der Skandale auf den Schlachthöfen in Niedersachsen – von denen er sich im Namen aller Berufskollegen mit deutlichen Worten distanzierte – die Diskussion über Tierwohl aktueller denn je sei. „Sie muss aber auf wissenschaftlicher Grundlage geführt werden“, so Runge abschließend.