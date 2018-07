Der mehrteilige Altaraufsatz zeigt diskutierende Männer in prächtiger Kleidung.

-Nicolai-Kirche zu Uthlede. Trotzdem sollte man einen Besuch des Gotteshauses nicht versäumen. Es beherbergt einige besondere Objekte, die in anderen Kirchen so nicht zu finden sind.

Zur Geschichte: Das erste Kirchspiel wurde zwischen 1110 und 1269 als Tochter der Kirche Bramstedt gegründet. Diese kann so unbedeutend nicht gewesen sein, denn aus Uthlede kam der Bremer Erzbischof Hartwig II., dem Bremen die Bürgerweide verdankt. Über Jahrhunderte bleibt der erste Bau eines Bethauses im Dunkeln. Eine Vorgängerin der jetzigen Kirche wurde im 17. Jahrhundert erwähnt. Sie wurde zweimal durch Brand heimgesucht und 1863 wegen Baufälligkeit abgetragen. Der jetzige Kirchenbau entstand zwischen 1862 und 1864.

Die St.-Nicolai-Kirche zu Uthlede wurde im Zeitraum zwischen 1862 und 1864 erbaut.

Betritt man die St.-Nicolai-Kirche, beeindruckt an der rechten Wand des Vorraums ein Hochrelief aus weißem Marmor. Die Bildhauerarbeit „Abendmahl Christi“ ist von Georg Christian Freud mit erstaunlicher Feinheit gearbeitet. Dessen Verbindung zu Uthlede ergibt sich durch seinen Onkel und Lehrer Hermann Ernst Freud, der 1786 in Uthlede geboren wurde.

Hermann Ernst Freud verließ seinen Heimatort im Alter von 17 Jahren. Nach einer Handwerkslehre studierte er Bildhauerei an der Kopenhagener Kunstakademie. Von 1818 bis 1828 wohnte er im Haus des berühmten klassizistischen Bildhauers Bertel Thorvaldsen, dessen Atelier er mehrere Jahre lang leitete. Verständlich, dass er sich auch dessen klassizistische Kunstrichtung zu eigen machte. Danach wirkte Hermann Ernst Freud als Professor an der Bildhauerwerkstatt der Kunstakademie Kopenhagen.

Das Marmor-Relief „Abendmahl Christi“ ist mit erstaunlicher Feinheit gearbeitet.

Die beiden Medaillons an der Stirnseite der Uthleder Kirche, Luther und Melanchton darstellend, stammen aus der Hand des älteren Hermann Ernst Freund. Sein Neffe und Schüler Georg Christian zeichnet für das Marmorrelief „Abendmahl Christi“ und ein Pendant „Taufe Jesu“ im Innern der Kirche verantwortlich. In beiden Darstellungen fällt die künstlerische Sorgfalt ebenso ins Auge wie die geschickte Komposition der Gruppe – eine Qualität, die man in Dorfkirchen selten findet.

Im Gegensatz zum ungebrochenen Pathos der Marmorreliefs steht ein gotisches Flügelretabel, das etwa um 1580 zu einem protestantischen Schriftaltar umgearbeitet wurde. Darauf liest man in bodenständigem Niederdeutsch das Vaterunser und andere reformatorische Texte.

Hinter dem Altar ist das kleinformatige Sandsteinrelief der Gregormesse zu sehen.

Von den Bildtafeln sind einige von Gegnern der Reformation stark beschädigt worden. Interessant ist eine Männergruppe des mehrteiligen Altaraufsatzes: Zwei diskutierende Gruppen in prächtiger Kleidung des 15. und 16. Jahrhunderts sind im holländischen Stil jener Epoche gemalt. Hinter dem Altar ist außerdem ein bemerkenswertes, kleinformatiges Sandsteinrelief der Gregormesse eingelassen. Die Gregormesse ist seit dem 14. Jahrhundert ein weitverbreiteter Bildtypus. Er findet sich tausendfach als Tafelbild oder Steinrelief. Im Vordergrund kniet Papst Gregor der Große (540-604) vor dem Altar, auf dem der geschundene Christus steht. Die Darstellung fußt auf der Legende, dass dem Papst bei einer Messfeier Jesus in persönlicher Gestalt auf dem Altar erschien. Die Legende stützt die katholische Lesart, dass Christus im Messopfer persönlich anwesend sei.

Sehenswert in der Uthleder St.-Nicolai-Kirche sind außerdem der bronzene Taufkessel von 1570 sowie das dreiachsige Altarretabel im Hochchor aus Eichenholz mit reichem Schnitzwerk. Fast in Vergessenheit geraten ist die Tatsache, dass Uthlede von 1750 bis 1840 eine Hochburg ländlichen Uhrenbaus war. Die Akten nennen 17 Familien, die über Generationen diese Kunst pflegten. Letztlich entzog preiswerte Fabrikware dieser handwerklichen Arbeit die Existenzgrundlage.

