Polizeibeamte gehen im Kölner Hauptbahnhof in Position. Foto: Oliver Berg (Oliver Berg / dpa)

Die Situation am Kölner Hauptbahnhof ist aufs Äußerste angespannt. Niemand kommt mehr rein, die Polizei hat den Verkehrsknotenpunkt im Herzen der Millionenstadt abgesperrt. Menschen mit Koffern sind hier am Montag gestrandet, viele wissen nicht, was los ist.

Dann plötzlich: Bewegung! Ein Knall. Und noch einer. Der „Zugriff“ hat begonnen: Spezialkräfte der Polizei gehen gegen den Mann vor, der in einer Apotheke im hinteren Bahnhofsbereich eine Frau in seine Gewalt gebracht hat.

Kurz darauf meldet die Polizei: Die Situation ist „unter Kontrolle“. Die Geisel ist leicht verletzt befreit, der Täter schwebt in Lebensgefahr, muss reanimiert werden. Und das Knallen, das waren Blendgranaten, die die Spezialkräfte gegen den Geiselnehmer eingesetzt haben.

Zu diesem Zeitpunkt wimmelt es in den sozialen Netzwerken, aber auch in den Medien von Gerüchten: Der Täter soll zunächst in einem Schnellrestaurant ein 14 Jahre altes Mädchen mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet haben. Des weiteren heißt es, der Täter habe freies Geleit in den Nahen Osten gefordert.

Die Polizei mahnt: „Bitte warten Sie auf offizielle Informationen und verbreiten Sie keine Gerüchte und Spekulationen!“ Und auch: „Posten Sie keine Fotos/Videos vom Polizeieinsatz! Streamen Sie nicht live, damit unterstützen Sie den Täter!“ Man stehe in Kontakt mit ihm, sagt ein Polizeisprecher.

Die ersten Berichte hat es am Mittag gegeben. Von Rauchentwicklung im Hauptbahnhof ist da die Rede. Die Polizei sperrt den Bahnhof ab, erst nur teilweise, dann ganz. „Ich saß schon im Zug und dann hieß es, der Zug wird evakuiert weil der Bahnhof gesperrt ist, und wir sollen alle raus“, berichtet Adrian, der nach München unterwegs ist.

Der Kölner Hauptbahnhof - direkt neben dem Dom - ist einer der größten Bahn-Knotenpunkte der Republik. Täglich durchfahren ihn rund 1300 Züge, bis zu 280.000 Reisende drängen sich auf den elf Gleisen. Entsprechend groß ist jetzt das Chaos. Da auch die Schnellstrecke nach Frankfurt nach dem ICE-Brand vom Freitag gesperrt ist, steht nahezu der komplette Bahnverkehr rund um Köln still.

Die Polizei zieht ein riesiges Aufgebot zusammen. „Lassen Sie uns durch, die räumen!“, sagt eine ältere Frau, die aus der abgesperrten Zone kommt und sich einen Weg durch die wartende Menge bahnen muss. „Gehen Sie! Das ist doch ganz gefährlich“, appelliert sie an die Leute. Eine Mutter ermahnt ihre Kinder, dass sie einen Zahn zulegen sollen, um vom Bahnhof wegzukommen.

Einige Reisende haben selbst etwas mitbekommen. Der Schweizer Frider hat Geschrei gehört, Rauch gesehen und etwas Beißendes gerochen. Die Flugbegleiterin Larissa da Silva Lima (25) erzählt, sie habe auf dem Platz vor dem Bahnhof gestanden, als sie plötzlich Schreie gehört habe: „mehrere Schreie, sehr hysterische Schreie“. Sie habe sich umgedreht - und dann habe sie Flammen gesehen in einem Bahnhofsrestaurant.

Zunächst habe sie geglaubt, eine Fritteuse sei in Brand geraten. Plötzlich aber seien zwei Mädchen rausgerannt. Sie kamen ihr vor, als würden sie um ihr Leben rennen. Bei einem der Mädchen habe der Schuh gebrannt. Die Flammen hätten bis zur Hüfte geschlagen. „Dann kam auch schon ein Passant und hat versucht, dem Mädchen zu helfen.“ Irgendwann habe der Passant es geschafft, dem Mädchen den Schuh auszuziehen. „Das war unbeschreiblich, also das war schrecklich anzusehen.“

Steht die Szene in einem Zusammenhang mit der Geiselnahme? Die Polizei will dazu nichts sagen. Nur soviel bestätigt eine Polizeisprecherin: Ein junges Mädchen wurde aus dem Hauptbahnhof verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Dann twittert die Polizei plötzlich: „Es laufen Zugriffsmaßnahmen! Meiden Sie unbedingt den Bereich!“ Wenig später die Nachricht: Die Geiselnahme ist beendet, die Frau ist befreit. Aufatmen. Aber dann sofort die Frage: Was war da los, was sind die Hintergründe? Die Polizei wiegelt ab: Das muss erst ermittelt werden! Auch am späten Nachmittag ist der Hauptbahnhof noch gesperrt. Weitere Informationen folgen - später. (dpa)