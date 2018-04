Zu kalt? Nicht für Bremer! Aufgenommen bei 27 Grad am Donnerstag am Werdersee. (Karsten Klama)

Es war so schön: Sommer im April. Doch damit ist es ab Sonntag erst einmal wieder vorbei: Der verfrühte Sommer legt spürbar den Rückwärtsgang ein. Mit dem Start in die neue Woche gehen die Temperaturen immer weiter zurück, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte. Zwar soll am Sonntag tagsüber noch einmal richtiges T-Shirt-Wetter herrschen: Bis zu 22 Grad. Am Abend allerdings wartet allerdings Regen. Der Blick auf Süddeutschland könnte neidisch machen: Dort wird es am Sonntag nochmal richtig heiß mit Temperaturen von bis zu 30 Grad.

Ab Montag dann kommen auf ganz Deutschland kühlere Temperaturen zu. In Bremen soll es Montag nur noch maximal 17 Grad warm werden, dazu kommt starker Wind. Bei wechselnder bis starker Bewölkung wird es in Süddeutschland mit bis zu 24 Grad noch am wärmsten, dabei regnet und gewittert es aber ebenso wie im Osten zunächst noch.

Spätestens am Dienstag dann ist es Aus mit dem Sommer in Bremen. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 90 Prozent, es soll nur noch bis zu 14 Grad warm werden. Auch am Mittwoch und Donnerstag sieht es momentan nach Regen aus. Im gesamten Norden muss mit schauerartigem Regen oder Gewitter gerechnet werden. (dpa/cah)