Eine starke Gemeinschaft für

Weyhe – so lautet der Slogan des Weyher Gewerberings. Seit exakt 40 Jahren setzt sich der Zusammenschluss an Unternehmen aktiv für die Gemeinde Weyhe sowie für ihre einzelnen Mitglieder ein. „Unser Ziel ist es, die Interessen der Gewerbetreibenden gegenüber der Verwaltung und Öffentlichkeit zu vertreten und gleichzeitig einen Beitrag dazu zu leisten, dass Weyhe als attraktiver und starker Wirtschaftsstandort mit einer großen Vielfalt vor den Toren Bremens wahrgenommen wird“, erklärt Frank Rother, Vorsitzender des Weyher Gewerberings. Ein Anliegen des Gewerberinges war es somit von Anfang an, das gemeinsame „Weyhe-Gefühl“ zu stärken.

Die aktuell 120 Mitglieder nahmen das runde Jubiläum nun zum Anlass, um gemeinsam mit Freunden und Weggefährten zu feiern. Rund 70 Gäste folgten am vergangenen Sonntag der Einladung des Weyher Gewerberings und verbrachten im Rahmen eines lockeren bayrischen Frühschoppens

einige angenehme Stunden mit­einander. Auf der Tagesordnung im Kirchweyher Hof standen vor allem die Punkte Gratulieren, Schlemmen, Klönen und Netzwerken. Dabei nutzten die Anwesenden die gemeinsame Zeit und die gesellige Runde, um zusammen auf die vergangenen 40 Jahre zurückzublicken.

Unter den Anwesenden war selbstverständlich auch Hans-Hermann Wittrock vom ehemaligen gleichnamigen Schuhgeschäft, der sich noch gut an den 1. Dezember 1977 erinnern kann. Damals stand er zusammen mit Geschäftsleuten und Vertretern der Banken an Stehtischen in seinen neu bezogenen Geschäftsräumen. An jenem Tag kam das Gespräch darauf, eine eigene Werbegemeinschaft zu gründen. „Und wir sind am Ball geblieben“, sagt Wittrock heute. So wurde im März 1978 die Werbe­gemeinschaft mit 40 Mitgliedern gegründet.

„In Leeste und Brinkum gab es zu dieser Zeit schon welche, deshalb war es bei uns mehr als fällig“, sagt Irma Puch, langjährige Schriftführerin des Weyher Gewerberings. Schon kurz nach der Gründung riefen die Mitglieder diverse Aktionen wie das Weihnachtsgewinnspiel ins Leben. Dieses hat sich laut Irma Puch übrigens zu einem „Dauerbrenner“ entwickelt. „Wir haben

jedes Jahr bis zu 16 000 Karten, die zurückkommen und somit an der Verlosung teilnehmen“, ergänzt Frank Rother. Mit den Frühjahrs- und Herbstmärkten sowie der ersten Gewerbe- und Verkaufsschau in der Mehrzweckhalle im Jahr 1984 folgten weitere Aktionen, die in den anschließenden Jahren immer weiterwuchsen.

„Wir können wirklich sagen, dass wir trotz Höhen und Tiefen mit unserer Entwicklung mehr als zufrieden sind. Der Standort Weyhe kann sich – nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht – sehen lassen“, verkündet Frank Rother, Vorsitzender des Weyher Gewerberings in seinen begrüßenden Worten. Wer sich in diesem Zuge ein Bild über die zahlreichen Aktivitäten und Veranstaltungen machen wollte, musste nur einen Blick auf die aufgestellten Fotowände werfen. Dort luden Bilder von vergangenen Wohl­tätigkeitsfußballspielen und Gewerbeschauen sowie den traditionellen Herbst- und Frühlingsmärkten zu einer Zeitreise durch die vergangenen 40 Jahre ein.

Vor allem in den letzten zehn Jahren hat sich in der Gemeinde Weyhe einiges getan. Dies wurde im Laufe der Geburtstagsfeier mehr als deutlich. Und genau diese beachtliche Entwicklung sorgte zugleich für positive Stimmung unter den Anwesenden. Bestes Beispiel: Die Vertreter der weiteren Werbe­gemeinschaften der Gemeinde – Leester Werbegemeinschaft, Markplatz Weyhe und FairNet – saßen nicht nur an diesem Tag einträchtig an einem Tisch. Wie in den Reden von Frank Rother und Mat­thias Lindhorst, Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste im Weyher Rathaus, deutlich wurde, sind diese

vor allem in dieser Zeit und durch die gemeinsame Initiative „Das find‘ ich in Weyhe“ noch enger

zusammengerückt. „Es haben alle erkannt, dass es notwendig ist, gemeinsam aufzutreten, um unseren gemeinsamen Standort nach vorne zu bringen“, ergänzt der der Vorsitzende des Gewerberings.

Die Jubiläumsveranstaltung war aber nicht nur ein willkommener Anlass, um gemeinsam in die Vergangenheit zu reisen, gleichzeitig ergaben sich durch den lockeren Rahmen des bayrischen Frühschoppens viele Gelegenheiten, um untereinander ins Gespräch zu kommen und zu netzwerken. „Ich kann versichern, dass hier noch

viele Ideen in der Pipeline sind“,

bestätigte der Gemeindevertreter.

Insgesamt blickt der Vorstand auf eine rundum gelungene Veranstaltung zurück. „Wir vom Vorstand sind sehr zufrieden und haben auch von unseren Gästen und Mitgliedern ein durchweg positives Feedback bekommen“, berichtet Schatzmeister Markus Pick. „Es war ein sehr harmonischer Tag, der viel Raum für gute und interessante Gespräche bot. Mit diesen Eindrücken der Feier gehen wir nun voll motiviert in den Jahresendspurt“, ergänzt er. Dazu richtet sich der Dank des Vorstandes zugleich an die Kunden, die den Mitgliedsbetrieben in den vergangenen 40 Jahren die Treue gehalten haben. Markus Pick: „Wir können ihnen für 2019 wieder viele großartige Aktionen versprechen.“