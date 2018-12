Sport und Gesellschaft

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Das wird an diesem Sonnabend wichtig in Bremen

Marcel Auermann

Die Eisbären Bremerhaven empfangen Alba Berlin in der Seestadt. Zur zehnten Ausgabe des Indoor-Festivals „Eisheilige Nächte“ lädt die Band „Subway to Sally“ ins Pier 2 ein. Was sonst noch wichtig wird.