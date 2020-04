Bremen. Schnell, einfach und in Zeiten der Corona-Pandemie auch hygienisch ist es, wenn man mit der Karte zahlt. Ganz klar: Bar zu zahlen ist in Deutschland immer noch ein Stück Kulturgut, doch immer mehr Kunden nutzen die Karte oder das Handy zum Bezahlen, wie auch der WESER-KURIER zuletzt berichtete. Etwa die Hälfte aller Umsätze in Geschäften passieren an der Kasse heutzutage digital. Für die meisten Kunden ist das selbstverständlich – doch das ist es nicht, findet unter anderem ein Bremer Geschäftsmann.

Seine monatliche Rechnung ist lang. Abgaben an Banken, Kreditkartenunternehmen oder den Betreiber des Kartenlesegerätes werden aufgelistet. „Wenn bei uns mit Girokarte gezahlt wird, kassiert die Sparkasse Bremen 20 Cent pro Buchung“, erklärt Ulli Hogekamp vom Blumenfachgeschäft Hogekamp. Zusätzlich gehen 0,2 Prozent der Einnahmen an die Kreditwirtschaft. Anbieter von Kreditkarten wie Mastercard erhalten 3,8 Prozent seines Umsatzes. Für das Kartenterminal zahlt er monatlich rund 20 Euro Miete. Keine riesigen Zahlen, doch sie läppern sich, wie seine Abrechnung zeigt. Denn: Etwa die Hälfte aller Bezahlvorgänge seien digital und deswegen von diesen Abgaben betroffen, berichtet Hogekamp.

Damit liegen die Zahlen in seinem Geschäft sogar über dem Bundesdurchschnitt. Das vom Handel gestützte Forschungsinstitut EHI Retail veröffentlichte 2019 eine Studie, laut der im Einzelhandel in rund 23 Prozent aller Fälle mit der Karte gezahlt wird. Die Zahlen aus dem Blumengeschäft Hogekamp bestätigen einen Trend, der nach einem Bericht der „Welt“ in der Studie ausgemacht wird: Es wird immer häufiger mit der Karte gezahlt, weil zunehmend auch Kleinstbeträge, wie sie in Hogekamps Geschäft etwa beim Kauf eines Blumenstraußes anfallen, bargeldlos beglichen werden. Davor hatten Kunden in der Vergangenheit oft zurückgeschreckt.

Die Umsatzabgaben sind besonders für kleinere Unternehmen ein Ärgernis. Anders als große Unternehmen haben sie nicht die Möglichkeit, günstige Konditionen mit den Anbietern von Kreditkarten oder Kartenleseterminals auszuhandeln. Aufgrund ihrer Größe und Bedeutung für die Anbieter könnten ­größere Handelsunternehmen Flatrates aus­­handeln, bei denen sie nicht auf jede einzelne Buchung einen Abschlag zahlen müssen, hat das Nachrichtenportal „Business­insider“ recherchiert. Somit hätten diese Unternehmen die Möglichkeit, offensiv für eine Kartenzahlung zu werben und die Vorteile wie etwa schnellere Bezahlvorgänge an der Kasse zu nutzen.

Finanzielle Gründe sind jedoch nicht allein entscheidend dafür, dass es immer noch Betriebe in Deutschland gibt, die gar keine Kartenzahlung akzeptieren. Die Gründe sind weitreichender und nicht immer stichhaltig. So sorgen sich Unternehmen etwa auch, dass es mit den Kartenlesegeräten technische Probleme geben könnte. Hier kann Hogekamp beruhigen: „Die Einweisung meiner Mitarbeiter dauerte nur wenige Minuten. Im Moment nutzen unsere Kunden die Geräte sogar ganz allein, da es hygienischer ist. Das funktioniert gut. Ein technisches Problem gibt es höchstens einmal im Jahr, und das ist dann auch schnell behoben.“ Die Bedienung sei mittlerweile sehr einfach, meint Hogekamp. Und tatsächlich muss der Kunde seit der Einführung des kontaktlosen Zahlens mit der Karte oder dem Handy nur noch sein Zahlungsmittel über das Lesegerät halten und schon wird – zumindest bei Kleinstbeträgen – das Geld abgebucht.

Finanziell kann man durch das Anbieten von Kartenzahlung auch Vorteile haben. Der Weg zur Bank, um Bargeld einzuzahlen – immerhin auch Arbeitszeit – fällt weg. Zudem fallen Gebühren weg, die Banken mittlerweile auf die Einzahlung von Bargeld erheben. Diese Gebühren steigen sogar. Unternehmer Hogekamp gibt jedoch zu bedenken: „Es stimmt, das wir dieses Geld einsparen, allerdings holen sich die Banken das Geld über die Gebühren bei der Kartenzahlung zurück. Es ist also unterm Strich keine echte Ersparnis“, erklärt Hogekamp, der aber auch kein Verfechter des Bargelds ist. „Wir bieten Kartenzahlung schon an, seitdem es sie gibt. Das haben unsere Kunden auch wertgeschätzt. Mann kann diesen Trend nicht aufhalten“, sagt er. „Man sollte sich nur bewusst machen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir Händler die Geräte aufstellen.“