Auch wenn die Vorbereitungen für den offiziellen Empfang zum 30-jährigen Bestehen der Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmer (ISU) Ende April derzeit auf Hochtouren laufen, ist man bei ISU bereits parallel mit der Planung einer weiteren Veranstaltung beschäftigt.

So lädt der Verein seine Mitglieder am Montag, 7. Mai, um 19.30 Uhr zum zweiten Dämmerschoppen des Jahres in das Gasthaus Nobel in Moordeich ein. Unter dem Motto Datenschutznovelle erhalten die Teilnehmer an diesem Abend einen umfassenden Einblick die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung, die viele Betriebe vor spannende Anforderungen und Herausforderungen stellt. In einem rund einstündigen Vortrag liefert der Referent Haye Hösel, zertifizierter Datenschutzbeauftragter und Inhaber der Firma HUBIT-Datenschutz, einen umfassenden Einblick in die wichtigsten gesetzlichen Änderungen.

Dabei werden zum Beispiel Fragen wie „Was muss ich beachten?“ oder „Wie muss ich mich vorbereiten?“ geklärt. Mit anschaulichen Beispielen zeigt der Experte, was mit der Datenschutznovelle auf die Unternehmer zukommt. „Die Uhr tickt, denn die Übergangszeit der EU-Datenschutz-Grundverordnung endet am 25. Mai diesen Jahres. Bis dahin müssen sich die Betriebsinhaber aller Unternehmensgrößen auf die neue Verordnung einstellen und diese in ihren Firmen umsetzen“, erläutert Hösel.