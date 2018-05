Für alle Vereine und Verbände gleichermaßen kommt die Frage auf, welche Konsequenzen dies für die Arbeit vor Ort haben wird. Um es vorweg zu nehmen: Der Vereinsvorstand steht in der Verantwortung für eine datenschutzkonforme Handhabung im Verein und muss sich dieses Themas stärker denn je annehmen.

Um die Vereinsvorstände bei der Umsetzung dieser Verordnung bestmöglich zu unterstützen, hatte die Musikvereinigung Osterholz den Vizepräsidenten des Niedersächsischen Musikverbandes, Hans-Hinrich Sahling, als Referenten zu diesem wichtigen Thema nach Lilienthal eingeladen. 15 Personen von musiktreibenden Vereinen und Verbänden aus dem Landkreis waren der Einladung gefolgt und ins Vereinsheim des Spielmannszuges gekommen.

In seinem Fachbeitrag gab Sahling einen Einblick hinsichtlich des Themas Datenschutz. Er sensibilisierte die Teilnehmer für die wesentlichen Aspekte für die Handhabung sowie Umsetzung der neuen DS-GVO sowie des BDSG-neu. Ergänzend zu diesem Fachbeitrag und darüber hinaus stellt die Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände (BDMV) einen Leitfaden „Die neue DS-GVO für Musikvereine und Musikverbände“ sowie Arbeits- und Mustervorlagen auf ihrer Internet-Seite www.bdmv-online.de zur Verfügung.

Sahling betonte, dass nicht alle Vereine in der Lage sein werden, bis zum 25. Mai die Maßnahmen der neuen Datenschutzregelungen vollumfänglich implementieren und dokumentieren zu können. Wichtig ist, dass mindestens die kritischen Punkte in der Sichtbarkeit des Vereins nach außen nicht augenfällig der neuen DS-GVO widersprechen. Die Homepage und die Social-Media-Auftritte sollten daher zuallererst auf die neuen Anforderungen ausgerichtet werden. Datenschutzerklärungen und Impressum müssen unbedingt bis zum 25. Mai inhaltlich korrekt erarbeitet und verfügbar sein.

In den Medien wird immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass bei Verstößen gegen die DS-GVO bzw. das BDSG-neu empfindliche Bußgelder drohen. Bußgelder, die durch die zuständigen Aufsichtsbehörden verhängt werden, orientieren sich immer an Art, Schwere und Dauer des Verstoßes sowie an der Frage Vorsatz oder Fahrlässigkeit. Eine Bestandsanalyse der Ist-Situation, ein abgeleiteter Aktionsplan sowie ein erkennbarer Wille in der Umsetzung von Maßnahmen ist daher oberstes und dringlichstes Gebot.