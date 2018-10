Aus diesem Grund laden die Freiwilligenagenturen der Stadt Verden und der Stadt Achim am 24. Oktober um 18 Uhr in den Ratssaal ins Rathaus Achim, Obernstraße 38, 28832 Achim, zu einem Vortrag zu diesem Thema ein.

Alle Vereine, Verbände und Institutionen müssen beim Sammeln, Speichern und Weitergeben von Daten der Mitglieder mehrere Grundsätze beachten. Die Rechtsanwältin Juliane Rater, Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz, wird in ihrem zweistündigen Referat über die Auswirkungen für Vereine, Verbände und Institutionen berichten und Fragen der Teilnehmer beantworten. Es geht dabei um die Einhaltung der Grundsätze der DSGVO wie das Sammeln und die Weitergabe von personenbezogenen Daten, das Einholen einer Einwilligungserklärung, der Internetauftritt des Vereins oder die Änderung veralteter Satzungen.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Voraussetzung ist eine Anmeldung bei der Zeitspende – Freiwilligenagentur Verden unter der Telefonnummer 0 42 31 / 1 24 59, per E-Mail zeitspende@verden.de oder Freiwilligenagentur Stadt Achim unter der Telefonnummer 0 42 02 / 9 16 05 50, per E-Mail freiwilligenagentur@stadt.achim.de, bis zum 22.Oktober.