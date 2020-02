Facebook muss den Start seiner Dating-Funktionen in Europa verschieben. (Symbolbild) (2018 Getty Images/Alexander Koerner)

Facebook Dating sollte als Tinder-Konkurrent durchstarten. Zumindest in Europa wird daraus vorerst aber nichts: Irische Datenschützer haben den geplanten Launch des Kuppel-Features zunächst gestoppt - in 20 Ländern ist die Funktion bereits verfügbar. Wie die irische Datenschutzkommission (DPC) mitteilt, sei man erst am 3. Februar, also lediglich zehn Tage vor dem Start informiert worden.

Wie es in einer kurzen Mitteilung heißt, sei die Behörde „sehr besorgt“ darüber, dass man erst so spät informiert worden sei. Ferner habe die Kommission weder eine Dokumentation noch weitere Informationen erhalten. Deshalb hätten „autorisierte Beamte“ am Montag eine „Inspektion“ der Facebook-Büros in Dublin vorgenommen und entsprechende Dokumentationen „gesammelt“. Ob dies einer Hausdurchsuchung gleichkommt, blieb offen - die Wortwahl könnte zumindest daraus schließen lassen. Facebook bestätigte den Vorgang. Man werde die neuen Dating-Funktionen in Europa vorerst nicht freischalten.