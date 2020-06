Der Schauspieler Johnny Depp soll angeblich Sophie Hermann daten. (2020 Getty Images/Chris J Ratcliffe)

Sie ist ein Londoner It-Girl, er einer der beliebtesten Hollywood-Darsteller der Gegenwart: Johnny Depp („Fluch der Karibik“) soll angeblich Sophie Hermann, die Stieftochter von Uschi Glas, daten. Das berichtet der Sender RTL unter Berufung auf einen Insider. Die beiden sollen sich demnach in dem Londoner Luxushotel Corinthia kennengelernt haben. In dem Fünf-Sterne-Hotel sei der 57-jährige Schauspieler bereits einige Male eingecheckt, berichtet der Sender. Als Depp anschließend zu einem Dreh aufgebrochen sei, habe Hermann ihm ihre Nummer an die Saiten seiner Gitarre geklemmt.

Zudem sollen sich beide auf Instagram folgen, was bei Depp, der gerade einmal 116 Personen folgt, eine Besonderheit ist. Sicher bestätigen konnte der Sender die Gerüchte dennoch nicht: Auf entsprechende Anfragen hätten nämlich weder Herrmann noch Depp reagiert.

Sophie Hermann ist die Stieftochter von Uschi Glas, welche dessen zweiter Ehemann Dieter Hermann 2005 in die Ehe mitbrachte. (2020 Getty Images/Gareth Cattermole)

Sophie Hermann ist die Tochter des Unternehmensberaters Dieter Hermann, der seit 2005 mit der deutschen Schauspielerin Uschi Glas verheiratet ist. Die 33-Jährige lebt in London, wo sie als Model, Influencerin und Designerin tätig ist. In Großbritannien ist sie zudem als Schauspielerin in der Reality-TV-Serie „Made in Chelsea“ bekannt. Johnny Depps zweite Ehe mit Amber Heard hatte vor drei Jahren in einem Rosenkrieg geendet: Die US-amerikanische Schauspielerin hatte ihn der häuslichen Gewalt bezichtigt. Er wies die Vorwürfe stets zurück.