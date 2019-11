Stargeiger David Garrett und seine Schwester haben ein gutes Verhältnis. Foto: Uwe Ernst/NDR/dpa (Uwe Ernst / dpa)

Geiger David Garrett und seine Schwester Elena Bongartz stehen in engem Kontakt. In der „NDR Talk Show“ sagte Bongartz laut einer Mitteilung des Senders: „Wir sehen uns tatsächlich öfter als manche Geschwister in meinem Freundeskreis. Wir telefonieren oder facetimen eigentlich fast jeden Tag.“

Bruder David (39) ergänzte in der Sendung: „In den letzten paar Jahren ist die Beziehung echt zusammengewachsen. Auch durch die Musik, muss man sagen. Ab und zu schreiben wir auch gerne zusammen.“ (dpa)