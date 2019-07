David Hasselhoff und der Mauerfall - eine Geschichte voller Missverständnisse, die bald ausführlich erzählt wird. (Guido De Bortoli/Getty Image)

Wie war das eigentlich damals mit David Hasselhoff und der Berliner Mauer? Das will der Sänger und Schauspieler nun ein für allemal klären - mit einem Hörbuch, das vielleicht nicht so ganz den Tatsachen entspricht. In dem Audiobook „Up Against The Wall“, das er zusammen mit David Gordon für die Plattform Audible verfasst hat, erzählt Hasselhoff seine ganz eigene Variante der Mauerfall-Geschichte - irre Verfolungsjagden und ein Auftritt des „Knight Rider“-Autos K.I.T.T. inklusive.

Demnach kam es 1989 zu einer schwerwiegenden Verwechslung, als David Hasselhoff im Rahmen seiner „Looking for Freedom“-Tour in Berlin weilte: Ausgerechnet der CIA-Agent, der den Stasi-General Udo Hoedel stoppen soll, bevor der den Mauerfall verhindern kann, gleicht Hasselhoff bis aufs Brusthaar. Widrige Umstände bewirken, dass Hasselhoff plötzlich den CIA-Agenten mimen muss - und der den Sänger.

David Hasselhoff erklärt das mit dem Mauerfall noch einmal ganz genau. (Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)

Während Hasselhoff in der Originalversion der Actionkomödie selbst den Erzähler gibt, wurde als Sprecher für die deutsche Fassung William Cohn gewonnen, dessen markante Stimme dem Publikum wohl am besten aus dem „Neo Magazin Royale“ bekannt ist. Erhältlich ist die nicht ganz ernst gemeinte Mauerfallgeschichte pünktlich zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober. Zu dieser Zeit ist David Hasselhoff übrigens wieder auf Deutschlandtour.