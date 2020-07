David Schwimmer will durchstarten. Foto: Isabel Infantes/PA Wire/dpa (Isabel Infantes / dpa)

Im Februar war eine Fortsetzung der Kult-Sitcom „Friends“ ankündigt worden - nun sollen endlich die Dreharbeiten beginnen.

„Geplant ist, dass sie Mitte August stattfinden“, sagte Schauspieler David Schwimmer in der „Tonight Show“ mit Jimmy Fallon. Bis zu einer endgültigen Entscheidung werde man wegen der anhaltenden Corona-Pandemie aber noch eine oder zwei Wochen warten. In der Serie spielte Schwimmer die Hauptrolle des tollpatschigen Dinosaurierforscher Ross Geller.

Bei der Fortsetzung handele es sich um ein „Special“ ohne festes Drehbuch, sagte der 53-Jährige. „Es wird ein großes Interview mit der ein oder anderen Überraschung.“ Laut einer Mitteilung der Produktionsfirma Warner Media soll das „Special“ beim Streamingdienst HBO Max zu sehen sein. Zudem will der Netflix-Konkurrent alle 236 alten Folgen zeigen. Ursprünglich war die Fortsetzung schon für Mai angekündigt worden.

„Friends“ folgte dem Leben einer Gruppe junger Freunde in New York. Die Serie um Rachel, Ross, Chandler, Monica, Joey und Phoebe startete im Jahr 1994 in den USA. Zwei Jahre später kam sie nach Deutschland. „Friends“ lief bis 2004, zum Schluss sollen die Hauptdarsteller eine Million US-Dollar pro Folge bekommen haben.

