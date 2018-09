Sportgruppe hat noch freie Plätze

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Deep Work beim TV Falkenberg

FR

Lilienthal-Falkenberg. Freie Plätze gibt es noch in der Sportgruppe „Deep Work“, die vom TV Falkenberg immer donnerstags von 19 bis 20 Uhr in der Gymnastikhalle Schoofmoor, Zum Schoofmoor 7 in Lilienthal angeboten wird. Deep Work ist ein neuer Fitness-Trend für Frauen und Männer, bei dem sich intensive Kraftübungen, Ausdauersequenzen mit variabler Intensität und entspannende Atemübungen abwechseln.