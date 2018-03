Seit August 2017 stellt sie Dekoelemente aus Holz und Glas her, die in verschiedenen Kombinationen und Farben zu vielen Anlässen passen und den Raum schmücken. Die Idee hierzu kam Jenny Blume beim Umbau ihres Hauses. Aus alten Hölzern, die dabei anfielen, fertigte sie dekorative Werkstücke. Dies wurde schließlich zum Hobby, sodass inzwischen viele neue Ideen das Sortiment erweitert haben. Die Künstlerin präsentiert am Sonntag einige dieser Werkstücke, die mit frühlingshaften Verzierungen und Farben schon auf die wärmere Jahreszeit einstimmen. Im Café des Kulturgutes laden wie an jedem Sonntag köstliche Torten und Kaffeespezialitäten zum Verweilen und Genießen ein. Weitere Informationen im Internet unter www.ehmken-hoff.de.