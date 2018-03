Die französische Nationalfigur Marianne wird in dem Delacroix-Gemälde barbusig dargestellt - zu viel Haut für Facebook. (Eugène Delacroix / Gemeinfrei)

Das Bild ist weltberühmt und steht im Louvre. Es zeigt die Barrikadenkämpfe in Paris am zweiten Tag der Julirevolution 1830. Facebooks Algorithmen aber erkannten nur die nackten Brüste der Marianne in dem Gemälde „Die Freiheit führt das Volk“ von Eugène Delacroix. Der Regisseur Jocelyn Fiorina nutzte das Bild als Aufhänger, um sein Theaterstück „Coups de feu rue Saint-Roch“ zu bewerben. Wie er später mitteilte, dauerte es eine Viertelstunde, bis Facebook die Abbildung mit der Begründung blockiert habe, Nacktabbildungen seien unzulässig. Das Bild postete er kurzerhand erneut, die Brüste diesmal mit der Aufschrift „von Facebook zensiert“.

Die Entschuldigung von Facebook ließ allerdings nicht lange auf sich warten: „Zum Schutz der Integrität unseres Dienstes überprüfen wir jede Woche Millionen von Werbebildern und machen manchmal Fehler.“ Allerdings sei das Werk regelkonform und habe bei Facebook durchaus einen Platz.

Eugène Delacroix (1798 bis 1863) gilt als einer der bedeutendsten französischen Maler aller Zeiten und als Wegbereiter des Impressionismus. (Nadar/Getty Images)

Erst kürzlich verklagte ein Lehrer den Internetriesen auf Schadensersatz. Facebook hatte dessen Profil gelöscht, nachdem er Gustave Courbets ikonische Darstellung des Schambereichs einer Frau („Der Ursprung der Welt“) gepostet hatte.