Der Bekleidungshersteller war in den 1950er-Jahren einer der größten Hersteller für Damenmoden in ganz Europa. 2009 musste das Werk nach vorheriger Insolvenz geschlossen werden. Auf dem rund 28 000 Quadratmeter großen Gelände soll nun Platz gemacht werden für neuen Wohnraum, der in Delmenhorst dringend benötigt wird. Bis zum Sommer soll der Abriss erfolgen. Bis dahin soll auch ein städtebauliches Konzept für das Areal vorliegen.