Dazu gehört auch der Austausch von Zimmertüren, zum Beispiel um dem Innenraum ein neues Gesicht zu geben oder energiesparender zu wohnen.

Große Zimmertürenausstellung

Als Experten für den Einbau von Fenster und Türen im gesamten Haus- und Objektbereich ist das Team von Bauplan der ideale Partner für solche Maßnahmen. Mit persönlicher Beratung und einer großen Auswahl an hochwertigen Zimmertüren bietet das Unternehmen seit 1986 das gesamte Servicespektrum rund um die Montage von Fenstern und Türen. In der neu gestalteten Ausstellung in den Räumen an der Ermlandstraße finden Interessierte rund 25 verschiedene Zimmertüren in verschiedensten Farben und Dekoren. Das Spektrum reicht von der klassisch weißen Version über verschiedene Stiltüren bis zu Ganzglasvarianten und Schiebeanlagen. Auch den aktuellen Trend, Kassettentüren im Landhausstil, gibt es im Sortiment. Zahlreiche weitere Ausführungen sind auf Wunsch lieferbar. Dabei setzt Bauplan auf die Produkte des Herstellers Garant, der laut Geschäftsführer Mathias Hartmann ein breites Spektrum zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

Neben der Beratung gehören kurze Lieferzeiten und eine schnelle, fachgerechte Montage zu den Leistungen, die Kunden an dem Unternehmen schätzen. Auch die Flexibilität, was die Art und Größe des Einsatzes betrifft, macht Bauplan zum beliebten Partner von Privatkunden, Architekten und Bauunternehmen. „Es ist egal, ob es um den Austausch einer einzelnen Tür, den Ersatz einer zerbrochenen Scheibe oder die Montage von 170 Türen geht. Wir sind für alles zu haben“, so Mathias Hartmann.

Bauplan Bauelemente Bremen GmbH, Ermlandstraße 95a, 28777 Bremen. Telefon: 04 21 / 66 59 32 66, E-Mail: Info@bauplan-bremen.de. Weitere Infos unter www.bauplan-bremen.de.