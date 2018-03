Auf einen Gehstock gestützt, vornehm gewandet mit schwarzem Gehrock und Zylinder schreitet Tobias Brüning durch die Reihen. Er stellt sich vor als Jacob Lange, einer der „wenigen“ sehr erfolgreichen und sehr erfahrenen Gewürzhändler, der in der Speicherstadt sein Unwesen treibe. Vor 325 Jahren habe er mit Mitte 30 sein erstes Kaufmannshaus in der Deichstraße in Hamburg erbaut. Somit könnten die Landfrauen aufgrund seines guten Aussehens schon erahnen, welche Wirkung Gewürzen als Verjüngungsmittel zukomme. Ganz besonders hebt er dabei den Safran hervor und führt schmunzelnd hinzu, dass er mittlerweile ein Gramm täglich – vergleichbar mit dem Inhalt einer kleinen Schnupftabakdose – zu sich nehme.

Viola Vierk, internationale Gewürzhändlerin aus Hamburg, klärt sodann auf: Drei bis fünf Safranfädchen pro Tag würden – gerade in der dunklen Jahreszeit – bereits dem Ruf als leichtes Antidepressivum und auch dem Portemonnaie der Konsumenten gerecht, denn Safran gehöre zu den teuersten Gewürzen auf der Welt. Kompetent informiert die Hamburgerin nachgehend über die heilende, stimmungsaufhellende, antioxidative aber auch aphrodisierende Wirkung verschiedener Pfeffersorten aber auch anderer Gewürze. Besonders hebt sie den „langen Pfeffer“ hervor. Diese ursprünglich in Indien wild wachsende Pfeffersorte gelte als Verjüngungsmittel, denn sie rege die Verdauung an, wirke blutreinigend, krampflösend und entzündungshemmend. Als Erkältungsmittel empfiehlt Vierk „heiße Milch mit Fenchelhonig und dann so viel gemahlenen langen Pfeffer, dass Sie ihn gerade noch trinken können“. Ihr Favorit sei der Schokoladenpfeffer, der im Geschmack an scharfe, dunkle Schokolade erinnere und ein „Muss“ auf Erdbeeren und Süßspeisen sei.

Feuchtigkeit schadet Gewürzen

Die Gewürzspezialistin klärt auf, dass sich grüner, schwarzer und weißer Pfeffer nur durch den Erntezeitpunkt und die Weiterverarbeitung unterschieden und dass der handelsübliche „rote Pfeffer“ eigentlich rosa sei. Aber nicht nur zu den Pfeffersorten, sondern auch zur Vermarktung, zur Lagerung, zur Geschichte und Herkunft des Pfeffers erfuhren die Landfrauen viel. „Vergessen Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum, Gewürze dunkel, kühl und trocken gelagert halten 100 Jahre und länger!“ Nur Feuchtigkeit sei der Tod eines jeden Gewürzes. Deshalb sollten diese nicht direkt über dem Herd gelagert werden. „Und kaufen Sie Gewürze nur im einheimischen Handel, denn hierzulande gelten strenge Vorschriften.“ Der vermeintliche „frische Kauf auf ausländischen Gewürzbasaren“ stelle sich mangels fernöstlicher Hygiene – und Qualitätsvorschriften oft als Fehlkauf dar.

Die Lacher auf seiner Seite hat an diesem Nachmittag aber Tobias Brüning. Trocken aber betont klärt er die Landfrauen über Sprichwörter wie „Pfeffer bringt den Mann aufs Pferd und die Frau unter die Erd“ oder Redewendungen wie „Pfeffer in den A… blasen“ oder „die Nase voll haben“ auf. Die letzte Redewendung sei auf Ramses II zurückzuführen, in dessen Mumie man Pfefferkörner in der Nase gefunden habe, offensichtlich zur Konservierung. Auch stellt Brüning klar, dass ein "Pfeffersack“ kein mit Pfeffer gefüllter Sack, sondern eher ein abfälliger Begriff aus der Zeit der Fugger für reiche, auf Geld und Macht bedachte Kaufleute sei.

Im Anschluss der Veranstaltung bildete sich eine lange Schlange am Stand der Hamburger Gewürzexperten. Nicht nur Informationen und Proben standen bereit, sondern die Landfrauen hatten auch die Gelegenheit, sich mit seltenen Gewürzen und Gewürzmischungen für Zuhause einzudecken.