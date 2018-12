Die Neenkarkner Dörpspeeler haben auch in dieser Spielsaison wieder einiges zu bieten. (Tanja Stelloh)

Kurz darauf erscheint Akteurin Gudrun Kramme und betätigt erst einmal die Fernsteuerung zur Öffnung des Bühnenvorhangs. Nach und nach finden sich nun auch alle anderen Laiendarsteller der Neenkarkner Dörpspeeler vor Ort ein, wobei einige sofort den gut gedeckten Tisch um weitere Leckereien erweitern. „Das ist bei uns immer so“, erklärt Hameister mit einem verschmitzten Lächeln und eine vereinszugehörige Zuschauerin fügt an: „Ohne ein paar Snacks wäre es doch langweilig, die gehören zum heiteren Beisammensein einfach dazu. Schließlich soll die Probe doch auch Spaß machen.“

Bereits in den 1960er-Jahren gab es die Neenkarkner Dörpspeeler, damals waren sie allerdings mit dem Gemischten Chor vereint und traten auch unter dessen Schirmherrschaft auf. Im Jahr 2000 wurde die Theatergruppe eigenständig und freut sich seither über die regelmäßigen Auftritte des Chors während der Frühstücks- und Kaffeeveranstaltungen. Den Vorsitz hatte damals Ursel Hameister, welchen sie nach zwölfjähriger Amtszeit an Wilfried Diedrichs abtrat. Dieser erfährt derzeit bei der Leitung des Vereins Unterstützung durch seinen Stellvertreter Manuel Bolte, Kassenwartin Marion Dettmer und Schriftführerin Simone Garbe. Für die Auswahl des Stückes zeigen sich unterdessen sowohl der erste Vorsitzende Diedrichs als auch Souffleuse Hameister und Mitglied Heike Plümer verantwortlich. „Es ist gar nicht so einfach aus dem großen Angebot die passende Komödie herauszufinden, aber ich denke dass wir mit ‚Moin Moin Mallorca‘ für diese Saison eine gute Entscheidung getroffen haben“, sagt Diedrichs.

Geprobt wird bereits seit der ersten Augustwoche, denn während der Theatersaison von November bis Januar soll schließlich alles reibungslos ablaufen. Hierbei bespielen die acht Akteure, das Dorfgemeinschaftshaus in Neuenkirchen, das Hotel Zur Börse in Twistringen und die Gaststätte Erhard Brand in Scholen. Jedes zweite Jahr kommt außerdem eine Silvesteraufführung im Sulinger Stadttheater dazu, wobei das Haus meist ausverkauft ist. Überhaupt erfreuen sich die Dörpspeeler großer Beliebtheit, was an den stets gut besuchten Veranstaltungen zu erkennen ist. „Als wir vor knapp 20 Jahren in Form eines eigenständigen Vereins gestartet sind, haben wir durchschnittlich vier bis fünf Auftritte absolviert, nun sind es Dank des anhaltenden Interesses von Seiten der Zuschauer schon seit längerem sieben bis acht.“

Auf dem Programm stehen ausschließlich Dreiakter, die eine Spieldauer von 90 bis 120 Minuten haben, sodass sich der Besucher auf eine insgesamt rund zweieinhalbstündige Veranstaltung freuen darf. Wichtigstes Kriterium ist aber nach wie vor die plattdeutsche Sprache. „Wenn wir neue junge Akteure aufnehmen, ist es oft so, dass sie kein Platt sprechen und wirklich jedes einzelne Wort aus dem Skript auswendig lernen müssen. Aber es ist toll, dass sich immer wieder Neuzugänge finden die unsere Truppe mit ihrem Talent und vollem Einsatz unterstützen. In diesem Jahr konnten wir Anja Schwitalla für uns gewinnen, die in ‚Moin Moin Mallorca‘ eine von drei Töchtern spielt und dabei ihr Theaterdebüt gibt“, berichtet Diedrichs. Viele Nachwuchsschauspieler seien schon von der Jugendfeuerwehr zu ihnen gestoßen und hätten sich gut eingelebt.

Außerdem macht der erste Vorsitzende darauf aufmerksam, dass der rund 50 Mitglieder umfassende Verein nicht nur aus Laienschauspielern, sondern auch aus diversen Freiwilligen besteht. Schließlich benötigt man immer viele tatkräftige Helfer die sich an der Gestaltung des Bühnenbilds beteiligen, Eintritt sammeln, Kostüme kreieren, für ein perfektes Styling der Akteure sorgen, Kuchen backen und mehr.

Wer nun ebenfalls Interesse bekommen hat, sich einen amüsanten Theaterbesuch zu gönnen, liegt bei dem aktuellen Stück sicher goldrichtig. Denn in „Moin Moin Mallorca“ werden die Lachmuskeln nicht geschont. Wie der Titel bereits vermuten lässt, spielt die von Uschi Schilling geschriebene, Komödie auf Mallorca, wo Witwe Irmgard Müller (Waltraud Ogrizovic) mit ihren drei Töchtern Bruni, Eva und Moni (Melanie Scharninghausen, Vanessa Müller und Anja Schwitalla) Urlaub machen möchte. Im leicht heruntergekommenen Hotel „Schwarzer Schwan“ stört dann nicht nur das unqualifizierte Personal, sondern auch eine verstopfte Toilette, das marode Mobiliar und nicht zuletzt ein Hoteldieb, der dort sein Unwesen treibt, den Urlaubsfrieden. Wie die vier Damen mit dieser prekären Situation fertig werden, bleibt selbstverständlich ein Geheimnis. Die Lösung erfolgt an sieben Spieltagen, die Termine sind online auf www.neuenkirchener-marketing.de zu finden.