Seit 25 Jahren sind sie die Borgfelder Goldschmiede: Christine Seifert und Jan Hendrik Wehmann. (Sabine von der Decken)

Ihrem Stil sind sie über den Verlauf der Jahre treu geblieben.

Als gradlinig, geometrisch und streng beschreibt ihn die Goldschmiedemeisterin, deren Meisterstück 1984 das genaue Gegenteil darstellte. Sie nutzte seinerzeit die Gelegenheit, eine Vision, die sich im Alltag kaum verkaufen ließe, anzufertigen. „Körperschmuck“ nennt Seifert den großen, den gesamten Oberkörper bedeckenden Reifen, dessen Zeichnung noch im heutigen Ladengeschäft hängt.

Ringe mit großen Steinen sind Christine Seiferts Leidenschaft. (Sabine von der Decken)

Waren es zu Anfang überwiegend Stücke für ihr eigenes Sortiment, nehmen mittlerweile individuelle Anfertigungen nach Kundenwünschen aus Erbstücken oder von aus der Mode gekommenen Schmuckstücken den größeren Raum ein. Anhand ihrer umfangreichen Fotokartei sowie den Vorstellungen des Kunden gestaltet Seifert einen Entwurf und arbeitet einen Kostenvoranschlag aus.

„Die Arbeit ist umfangreicher geworden“, sagen die beiden Experten über ihren Arbeitsalltag in der Borgfelder Goldschmiede. Auch das Klientel habe sich gewandelt, viele junge Leute zählten inzwischen zu ihrer Kundschaft. Ihre Kunden kommen aber nicht nur aus Borgfeld, sondern auch aus Lilienthal, Schwachhausen und Oberneuland sowie Worpswede. Mittlerweile ist die Werkstatt so gut ausgelastet, dass es einen kundenfreien Nachmittag gibt: Jeden Mittwochnachmittag ist Werkstattzeit.

Goldschmiedin Christine Seifert an ihrem Arbeitsplatz. (Sabine von der Decken)

Goldene Ringe mit schönen großen Steinen sind Seiferts Leidenschaft. Bereits während des Einkaufs beim Steinhändler hat sie in der Regel Visionen im Kopf, denn auch nach 25 Jahren ist die Goldschmiedin noch voller Enthusiasmus bei der Sache. „An der alten Handwerkskunst und den Geräten haben sich in dem zurückliegenden Vierteljahrhundert nichts geändert“, sagt sie. Mit der Laserschweißtechnik allerdings hielt eine Technik Einzug, die es der Goldschmiedin gestattete, auch feine Stifte zu schweißen. „Das war früher nicht möglich, weil dann die Steine in Mitleidenschaft gezogen wurden.“ Vieles könne man mit dieser neuen Technik retten, erläutern Seifert und Wehmann.

Anlässlich ihres Jubiläums lädt die Borgfelder Goldschmiede am Sonnabend, 22. September, von 10 bis 13 Uhr zu einem Glas Sekt und einer Verkostung diverser Dips von Carpe Diem ein. Karat raten können Gäste bei einer Tombola, bei der als Gewinne Edelsteine winken. Für November plant die Borgfelder Goldschmiede eine Aktionswoche, in der sie 25 Prozent Rabatt auf die Schmuckkollektion von Bernd Wolf gewährt.

Die Borgfelder Goldschmiede in der Borgfelder Heerstr. 42c hat dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis

13 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr, mittwochs und sonnabends von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Erreichbar ist das Geschäft unter Telefon 0421 / 20 77 50. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.borgfelder-goldschmiede.de.