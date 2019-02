Das Team von Cordes Bedachung bewahrt Hausbesitzer vor möglichen teuren Schäden (v.l.): Maurice Zimmermann, Tim Schwarting, Norman Cordes und Daniela Cordes. (Femke Liebich)

Vor acht Jahren hat er den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und sich seitdem einen beachtlichen Kundenkreis aufgebaut, dem er „mit Kompetenz aufs Dach steigt“.

„Unsere Spezialgebiete sind vor allem Reparatur- und Wartungsarbeiten“, sagt Cordes. Mit diesem Leistungsspektrum spricht er vorrangig private Hausbesitzer an. „Bei uns ist Tante Erna von nebenan genau richtig – größere Industrieaufträge und Neubauten überlassen wir anderen“, erläutert der Dachdecker. Zusammen mit seinen Gesellen Tim Schwarting und Maurice Zimmermann sowie seiner Ehefrau Daniela im Büro kümmert er sich um die Aufträge – sei es von Privatkunden, aber auch von Hausverwaltungen oder aus dem öffentlichen Bereich, beispielsweise der Gemeinde Stuhr.

Das Handwerkerteam macht bei seinen Aufträgen keinen Unterschied zwischen Steil- und Flachdach oder Garagen und Balkonen, sondern kümmert sich zusätzlich um die Bekleidung von Fassaden und Schornsteinen, die Reinigung von Dachrinnen und übernimmt regelmäßige Dachchecks. „Wir sind dort, wo die meisten Hausbesitzer wohl am seltensten sind“, erläutert Cordes. Dabei spielt es für den Fachmann keine Rolle, ob das norddeutsche Klima wieder einmal verrücktspielt: Wind, Stark-

regen und Hagelschauer, nasskalte Winter und heiße Sommer stellen die Dächer besonders häufig auf eine harte Probe. „Wetterkapriolen sorgen dafür, dass Dachpfannen oder -ziegel herausgerissen und Fassadenbekleidungen beschädigt werden“, erläutert der Fachmann.

Damit es gar nicht erst soweit kommt beziehungsweise seine Kunden am Ende mit einem größeren Dachschaden als angenommen dastehen, empfiehlt Cordes einen jährlichen Dachcheck. Dieser Service werde ausschließlich für die Kunden von Innungsbetrieben des Deutschen Dachdeckerhandwerks angeboten. Zu diesen zählt auch Cordes Bedachung. „Für die meisten ist eine regelmäßige Inspektion des Autos oder die Wartung der Heizung selbstverständlich – warum nicht auch fürs Dach?“, fragt sich der Handwerker. „Durch den Dachcheck oder Dachcheck Plus bewahren wir Häuser vor teuren Schäden. Denn so werden bereits frühzeitig kleine Risse, Beschädigungen und Löcher erkannt und repariert“, sagt er.

Zum Service gehört außerdem das Reinigen der Regenrinnen. „Was die meisten nicht wissen: Viele Versicherungen greifen nur, wenn das Dach regelmäßig gewartet wird“, erläutert Cordes. Solch wichtige Informationen gibt der Firmenchef gern an seine Kunden weiter. Viele seiner Auftraggeber kennt er schon seit langen Jahren. Mit Erfahrung, Fachkompetenz und einer persönlichen Beratung hat er seinen Kundenkreis in Stuhr und der näheren Umgebung auf- und ausgebaut.

Praktikum und Lehre

Um für die Aufträge auch in Zukunft gut aufgestellt zu sein, macht sich Cordes seit Jahren für die Nachwuchsförderung stark. „Meine beiden Gesellen habe ich selbst ausgebildet“, sagt er stolz. Gern würde er auch weitere für seinen Handwerksberuf begeistern und zum Dachdecker ausbilden. Leider fehle es derzeit an qualifizierten Bewerbern. „Zukünftige Azubis sollten über handwerkliches Geschick verfügen und Spaß an der Arbeit in einem jungen Team haben. Dazu sollten sie die Bereitschaft mitbringen, etwas zu lernen“, sagt Cordes zum Anforderungsprofil. Generell rät er jedem Interessierten vor der Unterzeichnung eines Ausbildungsvertrags zu einem Praktikum. „Dieses kann bei uns über ein paar Wochen oder eben auch im Zuge einer Einstiegsqualifizierung über ein Jahr dauern“, sagt der Dachdeckermeister.

Infos über Cordes Bedachung, Alter Postweg 27 in Stuhr-Varrel,gibt es unter www.cordes-bedachung.de.