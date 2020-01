Eine große Ehre für jeden US-Musiker: Demi Lovato darf beim Super Bowl die amerikanische Nationalhymne singen. (Dave J Hogan/Getty Images for MTV)

Nachdem sie sich vor rund eineinhalb Jahren nach einer Drogen-Überdosis, die sie fast das Leben gekostet hätte, aus der Öffentlichkeit zurückzog, kehrt Sängerin Demi Lovato auf die große Bühne zurück. Und nicht auf irgendeine: Lovato wird bei dem US-Sportereignis schlechthin auftreten - dem Super Bowl.

Vor Anpfiff des Football-Finales wird die 27-Jährige am 2. Februar live vom Spielfeld in Miami die amerikanische Nationalhymne singen, wie sie auf ihrem Instagram-Profil verkündete. Alleine darauf könnte sie mehr als stolz sein, doch für die Sängerin mit mexikanischen Wurzeln gibt es noch einen Grund zur Freude: Neben ihr werden zwei weitere lateinamerikanische Künstlerinnen performen. Sowohl Kolumbianerin Shakira, als auch Jennifer Lopez, deren Eltern aus Puerto Rico stammen, treten in der legendären Halbzeit-Show auf.

Demi Lovato wagt 2020 einen musikalischen Neuanfang: So wird sie nicht nur beim Super Bowl auf der Bühne stehen, sondern bereits einige Tage zuvor auch bei den Grammy Awards, die am 27. Januar in Los Angeles vergeben werden.