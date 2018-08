Pianist Henning Pertiet (Björn Hake)

Vier Jahre hatte er noch, das wusste Henning Pertiet, dann musste er auf Profiniveau spielen. Mit dem 27. Geburtstag hätte der Vater nämlich den Geldhahn zugedreht, und dem Sohn wäre wohl nichts anderes übrig geblieben, als Fahrgäste in Vollzeit im Taxi zu befördern. Musik hätte Henning Pertiet trotzdem gemacht. Da war dieses Gefühl, das ihn mit 23 Jahren dazu gedrängt hatte, intensiv Klavier zu lernen. Unbedarft, fast naiv, und doch mit voller Entschlossenheit.

Der Vater eines Freundes hatte ihm eine Schallplatte vorgespielt mit Boogie-Woogie-Musiker Axel Zwingenberger am Klavier. „Da habe ich gedacht: Das möchte ich auch können“, erinnert sich Pertiet, weit in den Stuhl gelehnt, dunkel gekleidet, glatt nach hinten fallendes Haar, Sonnenbrille. Er nahm Kontakt zu Zwingenberger auf, der in Ahrensburg wohnte. Pertiet konnte noch nicht viel am Klavier, trotzdem sah sein Vorbild Talent ihn ihm. „Irgendetwas musste ihn beeindruckt haben“, sagt Pertiet rückblickend. Was das war? Der Musiker zieht die Schultern fragend nach oben.

Pianist Henning Pertiet (Björn Hake)

Sechs Mal hatte es der gebürtige Hamburger mit Musikunterricht versucht, ihn jedoch jedes Mal nach kurzer Zeit wieder abgebrochen. Diesmal wollte er es anders machen. Zuhause setzte sich Pertiet ans Klavier, fest entschlossen, den Arbor Place Blues von Axel Zwingenberger zu lernen. Ohne Noten, denn die hatte sein Vorbild nie zu Papier gebracht. „Nach drei Stunden habe ich bei Axel Zwingenberger angerufen und ihm gesagt: Es geht nicht.“ Der Musiker, mit dem Pertiet noch immer gut befreundet ist, schwieg, lachte dann laut. „Ich hatte ja keine Vorstellung davon, wie schnell so etwas geht“, sagt Pertiet heute, 29 Jahre später, und streicht über den spitz zulaufenden, grau durchzogenen Bart.

Drei Jahre lang übte der Verdener täglich zwischen 10 und 17 Stunden. Zwingenberger machte ihn schließlich mit der damals erfolgreichen Mojo Blues Band aus Österreich bekannt. Pertiet spielte in Wien vor. Den Musikern gefiel das, was sie da hörten. Als sie aber nach anderen Tonarten wie A, D und E fragten, musste Pertiet passen. Er beherrschte nur G und C. Er solle wiederkommen, wenn er sie gelernt hat, gab ihm die Band mit auf den Weg. Das tat Pertiet. Drei Monate später kehrte er zurück. Mit 27 Jahren hatte er sein Ziel erreicht. Er war Teil der Band, mit der er vier Jahre quer durch Europa tourte.

Pianist Henning Pertiet (Björn Hake)

Danach machte sich Pertiet einen Namen als Solist am Klavier. Viele Konzerte bestritt er an der Seite seines Onkels Gottfried Böttger, beide einte die Liebe zum Blues. Böttger, der vergangenes Jahr überraschend starb, gründete das Panikorchester mit Udo Lindenberg und war seit der ersten Sendung langjähriger Pianist in der Radio-Bremen-Talkshow Drei nach Neun. An die 200 Konzerte im Jahr spielte Pertiet Boogie-Woogie. Das Einstudierte, das Berechenbare war ihm irgendwann zu eintönig geworden. 2001 wandte er sich der freien Improvisation zu, versuchte sich stundenlang an der Improvisation am Klavier. „Ich musste üben, nicht das zu spielen, was ich gelernt hatte“, sagt Pertiet. Vor ein paar Jahren entdeckte der Autodidakt die Orgel für sich. Zunächst war er frustriert, weil er die Werke des französischen Komponisten César Franck nicht adäquat umsetzen konnte, dann kam ihm die Idee, stattdessen auf der Orgel zu improvisieren.

Der Ablauf sieht ungefähr so aus: „Ich ziehe irgendwo, drücke irgendwo, weiß nicht, was ich machen soll – und schon geht es weiter“, beschreibt der 52-Jährige, die Fingerspitzen seiner rechten Hand tippen dabei leicht auf die Tischkante, so, als würden sie einer Tastatur folgen. Ohnehin ist Pertiet der Meinung: „Das Hören bringt mehr als das Üben.“ Das gibt er auch seinen Musikschülern, die er seit zehn Jahren am Klavier ausbildet, mit auf den Weg. So sind Noten kein zwingender Bestandteil des Unterrichts. „In der westlichen Welt denkt man immer: Musik ist gleich Noten. Das ist solcher Unsinn.“

Mit seinem improvisierten Orgelspiel ist Pertiet in den Kirchen des Landes unterwegs – vom kleinen Gotteshaus bis zur Basilika. Der Verdener Dom, in dem er mehrmals gespielt hat, ist für den Ausnahmekünstler ein bedeutender Ort. Insbesondere durch die dortige romantische Orgel, von der es nicht mehr viele in Deutschland gibt. Kirchenmusikdirektor Tillmann Benfer hatte ihm erlaubt, an der Furtwängler-und-Hammer-Orgel zu üben, dort entstanden die Aufnahmen zur ersten CD, die die Orgelfachfirma ifo-classics im Frühjahr 2015 herausbrachte.

Obwohl er noch nie an einem vergleichbaren Instrument gesessen hatte, schüchterte der Koloss mit den vielen Manualen und Pedalen Pertiet nicht ein. „Diese Angst, die viele Pianisten davor haben, hatte ich nicht“, sagt er. Das Spielen auf einer solchen Orgel hat für Pertiet etwas Spirituelles. Jeder Tastenanschlag führt Luft durch den Orgelapparat, der ihn in einen kraftvollen Ton umwandelt. „Wumm macht das. Das ist dann überall im ganzen Körper zu spüren“, beschreibt Pertiet und macht mit seinen Armen eine überbordende Bewegung, seine Augen werden groß hinter den dunklen Gläsern der Brille.

Mit „Song For My Father“ hat Pertiet jüngst sein zweites Orgelalbum veröffentlicht. Aufgenommen hat er es im Kloster Loccum, einem wichtigen Ort für seinen gläubigen Vater, dem das Album gewidmet ist. Immer hat Pertiet neue Stilelemente in seine Musik einfließen lassen. Er bedient sich in der Rockmusik, erzeugt dann wieder futuristische Klänge mit dem Synthesizer. 2017 wurde Pertiet, der ursprünglich Autokaufmann gelernt hat, eine besondere Ehre zuteil. Er erhielt den German Blues Award, hierzulande die höchste Auszeichnung in der Sparte. Auf der Bühne zu stehen, ist überlebenswichtig geworden für Pertiet, der so spät zur Musik fand. „Wenn ich spiele, bin ich ganz bei mir. Alles andere um mich herum vergesse ich.“