Walter Loving (Hans Hollmann) hatte ins Kultur- und Kongresszentrum Luzern geladen. Der Millionär und Mäzen verbarg ein schmutziges Geheimnis. (ARD Degeto / SRF / Hugofilm)

Der „Tatort“ ist aus der Sommerpause zurück: In nur einer Einstellung schickte der Schweizer Regisseur Dani Levy („Alles auf Zucker“) die beiden Luzerner Ermittler Reto Flückiger (Stefan Gubser) und Liz Ritschard (Delia Mayer) durch einen neuen Fall, der nicht nur inhaltlich einige Fragen aufwarf. Wie schaffte es Levy, seinen Film in nur einem Rutsch zu drehen, ganz ohne Schnitt?

Worum ging's?

Fußballshirt trifft auf Abendkleid: Reto Flückiger (Stefan Gubser) und Liz Ritschard (Delia Mayer) übernahmen spontan die Ermittlungen. (ARD Degeto / SRF / Hugofilm)

Millionär und Mäzen Walter Loving (Hans Hollmann), ein gebrechlicher alter Mann, hatte ins Kultur- und Kongresszentrum Luzern zum Benefizkonzert eingeladen. Es spielte das argentinische Jewish Chamber Orchestra, auf dem Programm standen Werke jüdischer Komponisten, die von den Nazis ermordet wurden. Als einer der Musiker nach wenigen Takten hinter die Bühne kroch und röchelnd zusammenbrach, übernahmen die Kommissare Liz Ritschard und Reto Flückiger die Ermittlungen. Der Mann wurde offenbar vergiftet.

Worum ging's wirklich?

Während Walter Loving (Hans Hollmann, Mitte) das Konzert genoss, kochte sein Sohn Franky (Andri Schenardi) innerlich vor Wut. (ARD Degeto / SRF / Hugofilm)

Dass Loving Dreck am Stecken hat, ahnte man schnell. Konkret wurde es aber erst gegen Ende des Films. „Check die Bergier-Berichte“, raunte Ritschard ihrem Kollegen Flückiger zu. „Es gab im Zweiten Weltkrieg eine Anzahl Intermediäre, die Geschäfte mit Juden gemacht haben. Um sie zu retten.“ Einer dieser Mittelsmänner war Loving, was er auch unumwunden zugab. „Ich bekenne mich schuldig“, erklärte er. „Ich habe von Menschen Geld bekommen, um sie zu retten. Das Geld habe ich für gefälschte Papiere - sogenannte Arisierungen - und Fluchthelfer verwendet. Meine Provision war 30 Prozent.“ Doch diesem „Tatort“ ging es nicht nur um die Aufarbeitung eines Stücks Schweizer Geschichte. Der Bezug zur heutigen Weltlage, da mehr Menschen als je zuvor auf der Flucht sind und wieder mithilfe von Intermediären, die man heute Schlepper nennt, ihre Rettung suchen - er war mehr als offensichtlich.

Welchen historischen Hintergrund hatte der Film?

Die Pianistin Miriam Goldstein (Teresa Harder, links) war schockiert: Ihr Bruder wurde vergiftet. (ARD Degeto / SRF / Hugofilm)

Der Bergier-Bericht, den Ritschard erwähnt, hat untersucht, wie die Schweiz während der Zeit des Zweiten Weltkriegs mit Flüchtlingen umgegangen ist und wie in diesen Jahren Vermögenswerte in das Land flossen. Zustandegekommen war der Bericht, der 2002 veröffentlicht wurde, erst nach Druck aus dem Ausland - freiwillig wollte sich die Schweiz nicht mit ihrer unrühmlichen Geschichte auseinandersetzen. Der Bericht stellte klar, dass sich die Schweiz nicht, wie zuvor so oft propagiert, neutral verhalten hatte: Sie hatte ihre Grenzen für jüdische Flüchtlinge dicht gemacht und sich an ihren Vermögen bereichert. Der Bericht nennt die Zahl von 20.000 Flüchtlingen, die an den Grenzen abgewiesen wurden - obwohl der Regierung bewusst war, dass zurückgeschickten Juden der Tod drohte. Schweizer, die Juden bei der Flucht halfen, wurden bestraft und erst Jahrzehnte später rehabilitiert.

Wie wurde der „Tatort“ gedreht?

Im Abendkleid ermittelt's sich schlecht: Kommissarin Liz Ritschard (Delia Mayer) rief Verstärkung. (ARD Degeto / SRF / Hugofilm)

Für seinen „Tatort“ hat sich der Schweizer Regisseur Dani Levy ein großes Vorbild gesucht: Alfred Hitchcock. 1948 hatte Hitchcock „Cocktail für eine Leiche“ in nur einer Einstellung gedreht, wobei der Starregisseur seinerzeit tricksen musste: Er konnte nicht länger als zehn Minuten am Stück drehen, weil die Filmrollen nicht länger waren. Also behalf sich Hitchcock mit „unsichtbaren Schnitten“, die die Illusion einer einzigen, 80-minütigen Kamerafahrt simulierten. Levy konnte nun dank Digitaltechnik in einem Rutsch drehen. Einfach war das dennoch nicht: „Die größte Herausforderung war es, den kompletten 90-minütigen Film mit allen Dialogen, Bewegungen und Abläufen im Kopf gespeichert zu halten“, erklärt Kameramann Filip Zumbrunn. Gedreht wurde der Luzerner „Tatort“ Mitte Juli 2017, und das gleich viermal, zweimal auf Schweizerdeutsch (fürs Schweizer Fernsehen SRF) und zweimal auf Hochdeutsch; gesendet wurde jeweils die „beste“ Version.

Wie waren die Ermittler in Form?

Im Kultur- und Kongresszentrum Luzern jagten Kommissarin Liz Ritschard (Delia Mayer) und ihr Kollege Reto Flückiger (Stefan Gubser) einen mutmaßlichen Giftmörder. (ARD Degeto / SRF / Hugofilm)

„Nicht Perfektion ist das Ziel, sondern das Unplanbare“, erklärte Delia Mayer über die ungewöhnlichen Dreharbeiten. „Es ist Improvisationsvermögen gefragt, um auf alles zu reagieren, intuitiv zu erfinden, um sich und die anderen zu überraschen.“ Dass nicht alles immer perfekt geklappt hat, merkte man diesem „Tatort“ an. Schlimm war das aber nicht, im Gegenteil. Ebenso sympathisch übrigens war das Auftreten der Kommissare: sie im Abendkleid, er in Flip-Flops; mit drei Bier intus und dem Sohn der Freundin im Schlepptau.

Wie geht es weiter mit dem Luzerner „Tatort“?

Elena (Uygar Tamer) ist schwanger von Franky (Andri Schenardi) - dabei wollte sich eigentlich dessen Vater heiraten. (ARD Degeto / SRF / Hugofilm)

Im kommenden Jahr sollen noch zwei Folgen aus Luzern gezeigt werden, dann verabschieden sich die beiden Ermittler Ritschard und Flückiger von den Bildschirmen. Die Schweiz bleibt allerdings Teil der „Tatort“-Landkarte; ermittelt werden soll zukünftig in Zürich. Details, etwa zur Besetzung, sind allerdings noch nicht bekannt.

Wie war der „Tatort“?

Stefan Gubser und Delia Mayer ließen sich auf das Experiment "Echtzeit-Tatort" ein. (ARD Degeto / SRF / Hugofilm)

Vor allem am Anfang erzeugte der „Tatort“ einen gewaltigen Sog, dem man sich nur schwer entziehen konnte. Satte 35 Minuten dauerte es dann aber, bis das Ermittlerteam komplett vor Ort war. Leider hielt „Die Musik stirbt zuletzt“ schon da das rasante Anfangstempo nicht mehr durch. Auch packte Regisseur Levy (der auch das Drehbuch schrieb) etwas zu viel in seinen Sonntagskrimi: Was etwa sollte die nervige Meta-Ebene, in der Franky Loving (Andri Schenardi) über das Wesen des „Tatorts“ philosophierte? Inhaltlich hetzte Levys Film seiner ungewöhnlichen Form etwas planlos hinterher.

Wie vergeben die Note 3.