In den beheizten Räumen am Langenberg strahlen bereits die ersten Frühblüher wie Tulpen, Hyazinthen, Primeln, Stiefmütterchen und Co. um die Wette. Mit bepflanzten Körbchen kann man sich die anstehende Saison schon jetzt nach Hause holen oder als bunten Frühlingsgruß verschenken. Auch gibt es wieder zahlreiche Dekoideen für drinnen und draußen zu entdecken. Diese begeistern mit vielen frischen Farben, vielfältiger Optik und verschiedenen Materialien. Dazu gehören zum Beispiel auch die ersten Osterhasen, Vögel und anderes Getier. So kann man sich bereits jetzt inspirieren lassen, um gut vorbereitet pünktlich in die Saison zu starten. Nach Einschätzung von Cornelius Lühmann könnte dies bereits in der nächsten Woche soweit sein. „Der aktuelle

Wetterbericht sagt einen Temperaturanstieg voraus“, weiß der Experte.

Die Baumschule Cornelius

Lühmann, Langenberg 5, 28790 Schwanewede. Telefon: 0 42 09 / 6 95 12