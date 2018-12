Sie alle erinnerten sich an den Sieg bei der TV-Show Spiel ohne Grenzen, den die Mannschaft aus Osterholz-Scharmbeck 1968 erringen konnte.

Das war Anlass für den Haus-Am-Barkhof-Klönschnack in Osterholz-Scharmbeck, Trainer und Aktive von damals zu einem Austausch über die Ereignisse 1968 einzuladen.

Als Gäste beim mittlerweile zwölften Klönschnack begrüßte Moderator Klaus Sass, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Osterholz-Scharmbeck, am Klönschnacktisch die Ehemaligen Hannelore Teute, geborene Niebank, Karl Gerbing und Johann Kroog. Doch nicht nur diese Drei erinnerten sich an die spannenden Spiele in Dinslaken, Harrogate und Brüssel sowie die harten Trainingsabende – nein, noch weitere 20 Ehemalige hatten den Weg in den Veranstaltungsbereich des Hauses Am Barkhof gefunden. Bilder, Zeitungsartikel und Erinnerungsstücke wie zum Beispiel der Siegerpokal aus Brüssel verhalfen zu einem interessanten Austausch. Zudem verstand es Moderator Klaus Sass in charmanter und freundlicher Art, die vielen Besucher der Veranstaltung mit auf den Weg zum Finale in Brüssel zu nehmen.

Im Oktober 1967 bewarben sich 92 interessierte Städte um die Teilnahme am Wettbewerb 1968. Per Telefon erhielten die Stadtverantwortlichen um den damaligen Bürgermeister Ernst Knuth die Teilnahmezusage. Einen Sommer lang sollte Spiel ohne Grenzen mit Moderator Camillo Felgen nun das Geschehen in Osterholz-Scharmbeck bestimmen.

Als Gegner und Gastgeber in der nationalen Ausscheidung am 25. Mai wurde Dinslaken am Niederrhein ausgelost. Und das harte Training mit Heinrich Hallfeldt, Hans Lucht und Karl-Wilhelm Herlinghaus sollte sich für das Team OHZ auszahlen. „Das waren schon harte Hunde. Es gab auch blaue Flecken, Schrammen und Tränen“ erinnerte sich Karl Gerbing, der bei allen drei Wettkämpfen dabei war. Der Aufwand hatte sich gelohnt, Dinslaken ging mit 2:20 unter.

Die internationale Ausscheidung (Zwischenrunde) wurde in Harrogate in England gespielt. Dort übernachtete das OHZ-Team in einem zum Hotel umgebauten Schloss. Eine Anstecknadel mit dem Osterholz-Scharmbecker Stadtwappen lag zur Erinnerung an dieses Spektakel vorn auf dem Moderatorentisch. Karl Gerbing holte mit seinen Mitspielern Karin Brumme, Angelika Scholz, Annegret Sußmann und Inge Behrens in Spiel drei gleich alle sechs Punkte für das Team OHZ.

Johann Kroog aus Schwanewede war als sportlicher Gymnasiast ins Team nominiert worden und trug mit Bruno Beier, Claus von Rönn, Wilhelm Fleischer, Erhard Cronjäger und Karin Maschke drei Punkte aus Spiel acht bei. Am Ende hieß der Sieger wiederum Osterholz-Scharmbeck. Zu den 47 erspielten Punkten kamen noch 5,22 Durchschnittspunkte für ein ausgefallenes Spiel hinzu, sodass für die Kreisstädter in der internationalen Wertung 52,2 Punkte zu Buche standen.

Das Team um Hannelore Niebank, jetzt Teute, musste aber noch drei lange Wochen ausharren, da die internationalen Spiele für Siegen und Inzell noch ausstanden. Siegen kam Ende August nur auf 47 Punkte und war aus dem Rennen. Nun hing alles an Inzell. Die Mannschaft um Wilhelm Fleischer und Hannelore Prigge, jetzt Schwarz, zitterte am 4. September mächtig vorm Fernseher. „Da ging uns doch die Düse“, so Wilhelm Fleischer. Inzell holte sich mit 52 Punkten den Zwischenrundensieg, aber fürs Finale in Brüssel war letztlich die Stelle hinter dem Komma entscheidend. In der Kreisstadt wurde der Finaleinzug bis in den frühen Morgen gefeiert.

Auf dem Grand Place, dem großen Platz in Brüssel, fand dann am 11. September das Finale statt. Dort machten sich 500 Schlachtenbummler, mit dem Sonderzug nach Brüssel gekommen, mit ihren grünweißen Fähnchen und ihren OHZ-Rufen bemerkbar. Gleich das erste Spiel mit Karl Gerbing und Regina Lützen fiel wegen eines gebrochenen Spielgerätes aus der Wertung. „Das motivierte die Mannschaft nur“ so Johann Kroog, der als Unterstützer mit nach Brüssel gefahren war.

Die Spiele zwei bis sechs brachten dann auch gute Ergebnisse und vor allem Punkte. Trotz nachträglich vorgenommener Änderungen an der Laufstrecke ließen sich die schnelle Hannelore Niebank und ihre Mitspielerin Marlies Stelljes nicht aufhalten. Das Team OHZ setzte hier den Joker und machte damit alles richtig: zwölf Punkte. Auch wenn es in den beiden letzten Spielen noch einmal arg eng wurde – das Team um Harald Richter und Thomas Döhle holte die nötigen Punkte und den Siegerpokal nebst 32 000 DM Siegprämie. Alle Ehrenamtlichen waren sich einig: „Eine entscheidende Rolle spielte zweifellos, dass wir als einzige Mannschaft den Joker richtig gesetzt haben“, berichtete ein strahlender Karl Gerbing.

Mit Kaffee und Kuchen ging es dann in die zweite Halbzeit des Klönschnacks. Ein reger Austausch von Adressen, Bildern, Zeitungsberichten und Erinnerungen ließ das 68er-Team noch eine ganze Weile zusammensitzen. Die Kondition stimmte auch 2018.