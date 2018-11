30 bis 12.30 Uhr für Kinder ab fünf Jahren einen Tanz-Workshop zum Thema Körperwahrnehmung und Spaß am Tanzen an. Er findet im Parkettraum in der Langenstraße 52 statt. Die Teilnahme kostet 15 Euro pro Kind.

Bewegung und Wahrnehmung sind zentrale Bestandteile der kindlichen Persönlichkeitsentwicklung. Durch die Aufnahme und Verarbeitung sensorischer Reize gewinnen Kinder Erkenntnisse, die sie in die Lage versetzen, immer neue Handlungen und Bewegungen auszuführen. Die kindliche Entwicklung über Wahrnehmung und Bewegung vollzieht sich nicht nur nach außen in Bezug auf die Umwelt, sondern auch nach innen in Bezug auf den eigenen Körper. Menschen nehmen ihren Körper über mehrere Teilsinne – in erster Linie Tastsinn, Gleichgewichtssinn und Tiefensensibilität – wahr. Die Informationen, die sie so unter anderem über Stellung, Spannung und Bewegung der Körperteile, Balance und Kraftwirkung erhalten, machen jede Form von Bewegung erst möglich.

Kinder mit gutem Körpergefühl sind sicherer in ihren Bewegungen und können auch in ungewohnten Situationen angemessen reagieren und handeln. Das Kennen des eigenen Körpers vermittelt Kindern zudem Zuversicht und Selbstvertrauen.

Interessierte können sich zu diesem Workshop unter der Telefonnummer 04 21 / 82 42 34 in der Jahn-Geschäftsstelle anmelden.