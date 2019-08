Der Kopfschutz kann Leben retten. Daher sollten Radfahrer unbedingt einen Helm tragen. (Tjark Worthmann, helm aber sicher)

Den Schulweg mit dem Rad zu bewältigen, ist nicht nur

gut für die Umwelt, sondern auch für die Gesundheit. Damit

der Fahrspaß auch sicher abläuft, sollten Kinder und Erwachsene Helm tragen. Insgesamt 750 Helme

hat die Initiative „aber sicher!“ im vergangenen Jahr für die Verkehrsschule verteilt. 1248 Exemplare sind für das neue Schuljahr bestellt. Viele stehen einem Helm zunächst skeptisch gegenüber oder

weigern sich, den Schutz aufzusetzen. „Ihr habt zwei Arme und zwei Beine, aber nur einen Kopf. Funktioniert der nicht, funktioniert

auch alles andere nicht“, erläutert Verena Nölle vom Schulexpress.



Finanziert werden die Helme von der Kindergeldstiftung, dem

Rotary-Club Weser, dem Team Neusta, der Unfallkasse Freie Hansestadt Bremen, der Gewoba,

Sikora, den Stadtwerken Oster-

holz, der Proske Stiftung, den Stadtwerken Achim, der Kreisverkehrswacht Verden, der Sparkasse

Bremen sowie der Sparkasse

Rotenburg Osterholz, Gleistein Ropes und Ilsemann Automation.Nölle spricht von einem guten Feedback: „Die, die den Helm im Herbst bekommen haben, finden ihn cool. Und die Schulen haben sich alle bedankt.“ Verteilt wurden sie insbesondere an Einrichtungen in einkommensschwächeren Stadtteilen und an diejenigen, die viele Aktionen rund um das Thema Verkehrssicherheit veranstalten.



Auch wenn es in Deutschland keine Helmpflicht gibt, wird er von Experten dringend empfohlen – nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Rund 37 Prozent der bei Unfällen verletzten Radfahrer erleiden Statistiken zufolge Kopfverletzungen. Mehr als

80 Prozent der schweren Hirnverletzungen ließen sich jedoch durch

einen Helm vermeiden. ABO