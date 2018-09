ZTO eröffnet Ausstellungs- und Versorgungszentrum auf einer Fläche von 340 Quadratmetern (Daniela Schilling)

Als Spezialist für für den gesamten Bereich der Heil- und Hilfsmittelversorgung sowie für orthopädische Maßschuhe bedient das Zentrum für Technische Orthopädie (ZTO) die individuellen Bedürfnisse seiner Kunden an insgesamt drei Standorten. Neben der Filiale in Osterholz-Scharmbeck, dem Spezialgeschäft für Brustprothetik in der Gerhard-Rohlfs-Straße und dem Hauptgeschäft in der Lindenstraße 61, bietet das an die Zentrale angeschlossenen Rollatorenzen-

trum einen zusätzlichen Mehrwert. Doch damit nicht genug: In Kürze eröffnet ZTO im Gebäude an der Lindenstraße 52 ein rehatechnisches Ausstellungs- und Versorgungszentrum. Mit diesem schließt sich der Kreis im umfangreichen Angebotsspektrum der Experten für Sanitätshausbedarf, Orthopädietechnik, Rehatechnik und Schuhtechnik.

„In dem neuen Zentrum finden Menschen mit Handicap alles was sie brauchen“, erklärt Uwe Schmiedel. Vom Rollstuhl über Betten und Wannenlifter bis zu Treppensteigern, Stühlen und mehr können Kunden dort alle möglichen Produkte entdecken. Den Anstoß für die Einrichtung des Zentrums gab die wiederkehrende Frage vieler Kunden, ob man sich die benötigten Artikel vor dem Kauf ansehen könnte. Da bisher der Platz fehlte, um große Stücke wie beispielsweise Pflegebetten aufzustellen, konnte das ZTO-Team stets nur auf die Ansichten im Katalog verweisen.

Auch Spezialprodukte wie dieses Trainingsgerät werden angeboten. (Daniela Schilling)

Das neue Geschäft gleich gegenüber dagegen bietet mit einer Gesamtfläche von 340 Quadratmetern ausreichend Raum für die Präsentation verschiedenster Hilfsmittel. Eine Besonderheit, die im Übrigen auch für alle anderen Geschäfte gilt, merkt Uwe Schmiedel an: Aufgrund der immer wiederkehrenden Nachfrage ob wir auch die

D-Mark als Zahlungsmittel akzeptieren, haben wir uns entschlossen, dies ab einem Einkaufswert von 50 Euro möglich zu machen.

Verschiedene Ansprüche bedienen

Die neue Ausstellung bietet ausreichend Platz für die Präsentation und Vorführung großer Produkte. (Daniela Schilling)

„In unserem neuen Ausstellungszentrum möchten wir zeigen, was es alles gibt, was möglich ist und welche Varaiationsvielfalt in unserem Bereich vorhanden ist. Dinge, die man sonst nicht ausstellen kann“, so Herr Schmiedel. Dass es grundlegende Unterschiede im Anspruch an das gleiche Produkt gibt und wie breit die Variantenvielfalt ist, erklärt der Prokurist von ZTO an einem Beispiel. So würde jemand mit einem Beinbruch einen völlig anderen Rollstuhl benötigen als jemand, der sein Bein verloren hat. Erstgenannter wäre mit der schlichten Standardvariante zufrieden, mit der er ungehindert von A nach B komm. Mit einer dauerhaften Einschränkung jedoch würde man mehr brauchen.

„Die Rollstuhlmodelle, die in solch einem Fall zum Einsatz kommen, variieren in Material, Ausstattung, Antrieb und zusätzlichen Extras wie Schiebe- und Bremshilfen“, zählt Uwe Schmiedel auf. „Man glaubt gar nicht, was es alles gibt!“ Ähnliches gilt für Pflegebetten, deren Funktionsweise und Optik für die Meisten per Bild oder Beschreibung nur schwer zu erfassen sind. In der neuen Ausstellung dagegen kann eine Auswahl an Betten direkt in Augenschein genommen und auf ihre Funktionalität getestet werden.

Die ganze Vielfalt der Hilfsmittel lässt sich per Katalog nur schwer vermitteln. Besser ist es, die Produkte sehen und anfassen zu können. So unterscheiden sich auch manuelle Rollstühle in Ausstattung und Optik erheblich voneinander. (Daniela Schilling)

Ein halbes Jahr dauerte der Umbau der Räumlichkeiten zum rehatechnischen Ausstellungs- und Versorgungszentrum. Lange hatte das Team über den Schritt nachgedacht und schließlich die Möglichkeit genutzt, die sich durch das frei werden der Räume gegenüber der zentrale ergab. Um eine qualifizierte Beratung gewährleisten zu können, wurden zudem zwei neue Mitarbeiter eingestellt und die Zeichen stehen auf Wachstum. So sucht ZTO weitere Mitarbeiter aus dem Bereich Rehatechnik. „Auch qualifizierte Quereinsteiger können sich gerne bei uns bewerben“, erklärt Uwe Schmiedel.

Das rehatechnische Ausstellungs- und Versorgungszentrum der ZTO befindet sich in der Lindenstraße 52, 28755 Bremen. Telefon 04 21 / 66 67 37, E-Mail: info@zto-bremen.de. Weitere Informationen im Internet: www.zto-bremen.de.