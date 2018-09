Ein heißer und zu trockener Sommer neigt sich dem Ende zu. Manch einer sieht es mit Erleichterung. Um den Blick abzulenken von vertrocknetem Gras und dürren Feldern ist ab diesem Sonntag im Ausstellungsraum des Kulturguts Ehmken Hoff in Dörverden eine neue Ausstellung unter dem Titel „Verlängerung des Augenblicks“ zu sehen: Die Ottersberger Malerin Ramona Schneider zeigt eine Mischung aus Arbeiten in Acryl und Pastell. Sie präsentiert den Besuchern ein kleines Spektrum ihrer Bilder zu verschiedenen Themen. Momente einfangen, mit Pinsel und Farbe auf Leinwand festhalten und somit die Erinnerung an diesen Augenblick sichtbar machen – dies ist eine Herausforderung, der sich die Ottersbergerin gerne stellt. Das Foto zeigt ihr Bild „Roter Apfel“.

Die Ausstellung ist vom 16. September bis zum 14. Oktober jeweils sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Die Vernissage findet an diesem Sonntag um 15 Uhr statt. Dann besteht auch die Möglichkeit, der Malerin persönlich zu begegnen und Erläuterungen zu ihren Bildern zu erhalten.