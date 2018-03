Es ist schon einwenig beeindruckend, wie erfolgreich die Volleyballer des TSV Etelsen mit ihrem Coach Rainer Metko sind. In den vergangenen Jahren konnte diese Mixed-Volleyballmannschaft immer einen der ersten Plätze belegen. Mit einer tollen Mannschaftsleistung konnte sie jetzt auch das gut besetzte Turnier in der Uphuser Sporthalle am vorvergangenen Sonnabend gewinnen.

Für diese Leistung wurde das Team mit dem Borgward-Pokal ausgezeichnet. Dieser Wanderpokal wird seit 15 Jahren vom Turnerbund Uphusen an den Turniersieger vergeben. Nach vielen Gewinnsätzen gegen sehr starke Mannschaften aus den Nachbarschaftsorten konnte sich die Etelser Mannschaft am Ende des Tages sehr über den ersten Platz freuen. Auf dem Bild zu sehen ist die Turnier-Mannschaft: Joachim Cordes (von links), Matthias Caspers, Kristin Michallik, Elmar Tjaden, Maria Papendick, Holger Röpken und Rainer Metko.