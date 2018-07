Das Halten der Hand ist für demente Menschen ein wichtiges Zeichen der Verbundenheit. (A3250 Oliver Berg und Oliver Berg/dpa, dpa)

„Zum Schluss hat man es, was die Pflegeintensität und die anfallenden Aufgaben angeht, wieder mit einem kleinen Kind zu tun“, berichtet Ilse von Spreckelsen, Mitwirkende des Gesprächskreises Demenz in Ottersberg.

Sie selbst habe diesen Prozess auch miterleben müssen, als ihr Mann vor zwölf Jahren im Alter von 72 Jahren an Demenz erkrankte. Sechs Jahre lang habe sie ihn gepflegt, bis er verstorben sei. Sechs Jahre, die sie im Nachhinein als „eine schlimme Zeit für ihn, weil er krank war, aber eine gute Zeit für uns beide“ bezeichnet. Denn auch wenn er immer mehr seiner sozialen und kognitiven Fähigkeiten sowie seine Selbstständigkeit eingebüßt habe, lasse sich für Ilse von Spreckelsen aus eigener Erfahrung feststellen: „Das Herz einer Person wird nicht dement.“

Almut Rattey (v.l.), Marita Blöthe, Monika Meyer, Ilse von Spreckelsen, Jutta Hagenah und Ingrid Dreyer. (Björn Hake)

Für Ilse von Spreckelsen, die zu der Zeit schon seit vielen Jahren dem Besuchsdienst des Deutschen Roten Kreuzes in Ottersberg angehörte, sei es damals das erste Mal gewesen, dass sie mit der Erkrankung in Berührung gekommen sei und sich darauf folgend mit dem Thema auseinander gesetzt habe. Die Bezeichnung Demenz wird dabei als Sammelbegriff verschiedener Unterformen geführt und bezeichnet eine chronische Erkrankung des Gehirns.

Eine Demenz sei eine Kombination von Symptomen des stetig zunehmenden Abbaus von Fähigkeiten zum Beispiel im kognitiven und sozialen Bereich, weiß Ilse von Spreckelsen zu berichten. Früher erworbene Fähigkeiten des Gehirns gehen dabei immer mehr verloren. „Wann eine Demenzerkrankung typischerweise auftritt, variiert, grundsätzlich lässt sich jedoch sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, an Demenz zu erkranken, mit zunehmendem Lebensalter steigt. Die häufigste Form der Demenz ist die Alzheimer-Demenz, die vermutlich über die Hälfte der Krankheitsfälle ausmacht und in der Regel erst jenseits des 60. Lebensjahres auftritt.“

Geschätzt wird von Experten, dass im Jahr 2050 die Zahl der an Demenz Erkrankten auf drei Millionen steigt, sofern der Forschung kein Durchbruch gelingt. Als Hauptsymptom einer Demenz gilt derweil die Gedächtnisstörung, wobei das Kurzzeitgedächtnis sowie die Merkfähigkeit als Erstes betroffen sind. „Im Anfangsstadium gibt es für die Angehörigen nur hin und wieder Situationen, in denen man sich fragt: ‚Was war das denn jetzt?‘“, später jedoch träten sie immer häufiger auf.

Schließlich könne man auch Störungen der Orientierungsfähigkeit und des Langzeitgedächtnisses beobachten. „Der Erkrankte kann also immer weniger auf im Verlauf des Lebens Erlerntes und Eingeprägtes zurückgreifen, verliert immer mehr Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten.“ Auch die Sprache beziehungsweise das Sprechen werde in Mitleidenschaft gezogen. „Zum Schluss kann der Erkrankte nicht mehr alleine essen, sich nicht mehr anziehen, geschweige denn zur Toilette gehen“, weiß Ilse von Spreckelsen.

Geschützter Raum

Als Angehöriger, der den schleichenden Verfall mit all seinen Veränderungen miterleben müsse – und wie schnell und mit welchem Verlauf er voranschreite sei dabei von der Art der Demenz abhängig und an sich nicht prognostizierbar – sei es umso wichtiger, nicht allein zu sein und die Erfahrungen und zum Teil verstörenden Erlebnisse mit anderen teilen zu können.

„Unser Gesprächskreis möchte sowohl für die Angehörigen als auch für die Demenzkranken einen geschützten Raum schaffen, in dem sie sich aussprechen und Fragen stellen können. Der enorme Leidensdruck für alle Beteiligten soll so gut es eben geht verringert werden.“ Um den Leidensdruck für sich persönlich als pflegende Person zu verringern, bietet sich die Möglichkeit, einen Teil der Pflege an jemand anderen abzugeben. „Dass ich bei der Pflege meines Mannes auf die Hilfe der Sozialstation zurückgegriffen habe, war dabei ein ganz wichtiger Schritt“, sagt Ilse von Spreckelsen. Auch anderen, die sich um einen dementen Menschen kümmern, dabei eventuell sogar weitgehend auf sich allein gestellt seien, rät sie daher, Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Ein anderer Aspekt, der sich nach Ansicht von Ilse von Spreckelsen zum Besseren hin verändert hat, ist die Thematisierung der Erkrankung in der Öffentlichkeit: Noch vor wenigen Jahrzehnten seien Demenzerkrankungen nur allzu häufig von einem Gefühl der Scham bei den Angehörigen begleitet gewesen. „Mit den Kranken blieb man lieber zu Hause und sprach in der Öffentlichkeit auch nicht allzu viel und nicht gerne von der Krankheit.“ Gerade dieser Austausch sei aber für die pflegende Person sehr wichtig. „Deshalb war es mir ein großes Anliegen, einen Gesprächskreis zu gründen.“ Sie selbst möchte ihren Teil dazu beitragen, weiter über Demenz aufzuklären und somit das Verständnis für alle Beteiligten zu fördern.

Zwei Jahre ist es nun her, dass der Kreis gegründet wurde. „Wir können nun also unser zweijähriges Jubiläum feiern“, sagt Ilse von Spreckelsen. Mittlerweile sind es sechs Personen, die die monatlichen Treffen anleiten. Dies erfordere zwar stets ein Höchstmaß an Einfühlungsvermögen und man gerate auch immer mal wieder an die Grenzen seiner emotionalen Belastbarkeit, aber – so ihre Erfahrung – „man bekommt auch sehr viel zurück, indem man viele schöne Begegnungen beobachten darf“.

Im Umgang mit einer an Demenz erkrankten Person sei es wichtig, sie so lange wie möglich so viel wie möglich selbst tun zu lassen. „Man muss den richtigen Weg zwischen Über- und Unterforderung finden.“ Wiederholungen beispielsweise seien essentiell, um dazu beizutragen, dass gewisse Fähigkeiten länger erhalten blieben. „Und am allerwichtigsten ist ein liebevoller Umgang. Jeder, ob gesund oder krank, profitiert davon, wenn ihm zugehört und positive Aufmerksamkeit geschenkt wird“, erklärt die Ottersbergerin. Aus diesem Grund werden die Nachmittage, an denen sich die Teilnehmer des Gesprächskreises versammeln, in etwa wie folgt gestaltet: Es gibt stets eine Kaffee- und Kuchentafel, um die sich die sechs Begleitpersonen kümmern. „Eine Woche vor dem eigentlichen Treffen kommen wir zusammen, um das Organisatorische zu besprechen.“

Große Freude an Musik

Eine Woche später, wenn immer rund 25 Personen anwesend sind, wird mal mit Legosteinen oder einem Baukasten gebaut, manchmal Ball gespielt oder auch gekegelt. Eigentlich immer ist Musik mit im Spiel, denn wie die Gruppe beobachten konnte, haben an Demenz Erkrankte immer Freude am Singen oder aber zumindest am Musik hören. Außerdem seien Texte, die zum Teil schon früh im Leben erlernt worden seien, oftmals noch präsent. „In der Regel kommt jeweils ein Angehöriger mit einem Betroffenen“, berichtet Ilse von Spreckelsen, aber man könne selbstverständlich auch alleine kommen. Die Treffen finden an jedem dritten Dienstag im Monat von 15 bis 17 Uhr im Begegnungsraum des Vereinsheims der Rotkreuzler statt (Grüne Straße 24). Telefonische Rückfragen sind unter 0 42 05 / 75 80 möglich.