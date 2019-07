Anhand der roten Hinweisschilder finden die Kunden in dem Modefachgeschäft im Haus am Markt auf Anhieb die reduzierten Teile. (Christa Neckermann)

August dauert diese Periode, mit der die wohl heißesten Tage des Jahres bezeichnet werden. Daran schließt sich der Spätsommer und schließlich der Herbst an.

Bei Trends! gibt es aktuell die besten Chancen auf großartige Schnäppchen, denn die sommerlichen Bekleidungsstücke müssen für die neuen Herbstkollektionen Platz machen, damit das Fachgeschäft am Marktplatz die Herbstmode rechtzeitig zum Saisonwechsel präsentieren kann.

Das Boutique-Team bietet daher ab sofort einen 20-prozentigen

Zusatzrabatt auf alle bereits reduzierten Teile und 20 bis 30 Prozent auf noch nicht reduzierte Teile aus der aktuellen Kollektion.

Zudem sind die ersten schicken Teile des Herbstsortiments eingetroffen, etwa Blusen mit Dreiviertelarm von Cecil, modische Jeans in neuen Farben von Angels, florale Langarmblusen von S. Oliver, T-Shirts und Tops in neuen Farben von Street One und elegante Blazer von Tom Tailor.

Egal, ob Schnäppchen oder aktuelle Modetrends – ein Besuch bei Trends! lohnt immer.