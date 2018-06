Diesen Sommer soll es der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft erstmals gelingen, einen WM-Titel zweimal in Folge nach Deutschland zu holen. Vom 14. Juni bis 15. Juli gehen die 32 besten Nationalmannschaften an den Start.

Spannung rund um den Globus ist garantiert. Ganz Deutschland wird der Auswahl von Trainer Jogi Löw die Daumen drücken, um die Titelverteidigung erfolgreich zu gestalten.

Filialdirektor Dennis Frenzel, Commerzbank Bremen Schüsselkorb

Die seit 2008 bestehende Premium-Partnerschaft der Commerzbank mit dem Deutschen Fußball-Bund wurde kürzlich bis 2024 verlängert. Durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Deutschen Fußball-Bund, von der Nationalmannschaft bis zur Nachwuchsförderung, bekennt sich die Commerzbank klar zur beliebtesten Sportart in Deutschland und seinen Fans. „Als Premium-Partner des DFB und der Mannschaft wünschen wir allen Fußballfans ein unvergessliches Turnier und fiebern mit unserer Nationalmannschaft dem fünften WM-Stern entgegen.“

WM-Zeit ist Jubelzeit!

Auch in diesem WM-Jahr bringt die Commerzbank als Premiumpartner des DFB den Jubel so richtig ins Rollen. Die Commerzbank startete im Mai ihre neue Kampagne mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB). Die Spots verknüpfen zwei Welten: die digitale, in der die Nationalmannschaft mit modernen Trainingstools arbeitet. Und die menschliche, in der der Teamgedanke funktionieren muss. Hier kommt Bundestrainer Jogi Löw ins Spiel, der seine Spieler persönlich und ganz authentisch auf das Spiel vorbereitet (Foto anbei).

Die drei Jubelprodukte gibt’s hier zum Download.