Der Fachbetrieb von Detlev Siemer vertreibt und montiert Treppenlifte für Kunden im weiten Umkreis. (Kristina Bumb)

„Unser Motto lautet: Denn das Leben ist Bewegung. Wir möchten Senioren und Patienten mehr Komfort und Sicherheit in den eigenen vier Wänden ermög­lichen“, schildert Detlev Siemer. Seine Firma, die an der Delmestraße ansässig ist, bietet Be­ratung, Verkauf, Montage und Service für Kunden aus dem weiten Umkreis an. „Ein Lift passt fast auf jede Treppe, wird innerhalb eines Tages eingebaut und ist auf einfache Weise per ­Knopfdruck zu bedienen“, erklärt ­Detlev Siemer.

Treppenlifte helfen dabei, im Alltag mobil zu sein. (Detlev Siemer GmbH)

Mit der Finanzierung stehen die Interessierten nicht alleine da. Denn die Pflegekassen ­gewähren einen Zuschuss für die Anschaffungskosten eines Treppenliftes, wenn der Antrag­steller in bestimmte Pflegestufe kategorisiert ist.

„Wird das Hilfsmittel aufgrund eines Unfalls benötigt, wird es sogar voll finanziert. Je nach Unfallgrund sind das ­Versorgungsamt, die Berufs­genossenschaft oder die gegnerische Haftpflichtversicherung zuständig“, schildert Siemer.

Trägt der Lift zum Erhalt der Arbeitskraft bei, ist die Arbeitsagentur Ansprechpartner. Dank Modernisierungszuschlag kann unter Umständen kann sogar der Vermieter helfen, auf diese Weise die Mobilität zu stärken.