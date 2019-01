Amazon-Gründer Jeff Bezos, der reichste Mensch der Welt, und seine Frau MacKenzie lassen sich scheiden. (Amazon)

Jeff und MacKenzie Bezos wollen in Zukunft getrennte Wege gehen. Das gaben der Amazon-Gründer und seine Frau via Twitter bekannt. „Wir haben entschieden, uns scheiden zu lassen und unser Leben als Freunde zu teilen“, heißt es in der gemeinsamen Stellungnahme. „Wir sind unglaublich froh, dass wir uns gefunden haben, und zutiefst dankbar für jedes Jahr, das wir verheiratet waren. Hätten wir gewusst, dass wir uns nach 25 Jahren trennen würden, wir würden alles genauso noch einmal machen.“

Jeff und MacKenzie Bezos sind die Eltern von vier Kindern: drei Söhnen und einer Adoptivtochter aus China. Jeff Bezos gilt als reichster Menschen der Welt: Laut „Forbes“ verfügt der 54-Jährige über ein Vermögen in Höhe von umgerechnet rund 120 Milliarden Euro.