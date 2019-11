StattTheater_23_09_194875b.jpg (EIKO BRAATZ und Statt-Theater Vegesack, Statt-Theater Vegesack)

Dolittle – der Arzt, der mit den Tieren spricht“ auf die Bühne.

In dem Kinderstück mit Musik kümmert sich

Dr. Dolittle mehr um Tiere als um seine zahlungskräftigen menschlichen Patienten. Schließlich wird er zu einem Notfall nach Afrika gerufen, sorgt nach etlichen Abenteuern dafür, dass es den Tieren dort gut geht, und wird endlich auch in seinem Heimatort in England anerkannt.

Im Kulturbahnhof Vegesack, Hermann-Fortmann-Straße 32, feiert das Stück am Sonntag, 1. Dezember, um 16 Uhr seine Premiere. Eine weitere Aufführung steht am Sonnabend, 7. Dezember, ebenfalls um

16 Uhr auf dem Programm. Vorstellungen jeweils um 10 Uhr kommen von Montag bis Freitag, 2. bis

6. Dezember und 9. bis 13. Dezember auf die Bühne.