Der Vorstand der Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen (von links): Henning Sittauer (Schriftführer), Werner Heinken (Vorsitzender), Martina Strauch (Organisationsleiterin), Mathias Webel (Rechnungsführer) und Volker Twachtmann (stellvertretender Vorsitzender). (ISU)

Der Name ist bei der ISU Programm, denn die Vernetzung und das Miteinander der Gewerbetreibenden wird groß geschrieben. Gemeinsam informieren sich die Mitglieder regelmäßig über aktuelle Themen aus der Gemeinde Stuhr und treten in den öffentlichen Diskurs. In diesem Jahr feiert die Interessengemeinschaft ihr 30-jähriges Bestehen. Volker Twachtmann, stellvertretender Vorsitzender, nimmt dies zum Anlass, um einen Blick in die Vergangenheit und in die Zukunft der ISU zu werfen.

Auf Einladung der ISU sprach Joey Kelly im November vergangenen Jahres über Disziplin und Ehrgeiz, um gesteckte Ziele zu erreichen. (UDO MEISSNER)

In diesem Jahr wird die ISU

30 Jahre alt. Warum ist sie für Stuhrer Betriebe bis heute so

attraktiv?

Volker Twachtmann: Sie gilt nach wie vor als engagierter Verein, der gemeinsam gegenüber der Politik und der Gemeinde Stuhr die Interessen der Mitgliedsunternehmen vertritt. Dieser Zusammenhalt ist besonders wichtig, wenn es beispielsweise um Regularien oder Haushaltsdebatten geht. Des Weiteren sind der Austausch und die Vernetzung der Unternehmen direkt vor Ort gerade im Zeitalter der Digitalisierung wichtiger denn je.

220 Mitglieder gehören derzeit zur ISU. Wie hat sich die Zahl der Mitglieder in den vergangenen 30 Jahren verändert?

Glücklicherweise können wir

sagen, dass die Mitgliederzahl in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen ist. So sind zuletzt jährlich fünf bis zehn neue Firmen dazugekommen.

Wie haben sich die inhaltlichen Themen in den vergangenen drei Jahrzehnten verändert? Gibt es etwas, das die Unternehmen heute genauso beschäftigt wie zu den Anfängen der ISU?

Während es in den Anfangsjahren in erster Linie um die Organisation von Veranstaltungen wie des Stuhrer Weihnachtsmarkts ging, steht heute der Interessenaustausch mehr denn je im

Fokus. Aus diesem Grund veranstalten wir regelmäßig unsere Dämmerschoppen, bei denen es um aktuelle und spannende Themen wie Mindestlohn, Cyberkriminalität oder die EU-Datenschutzgrundverordnung geht. Diese Abende sind zugleich eine gute Möglichkeit, um sich kennenzulernen, auszutauschen und zu vernetzen.

Die ISU wirbt unter anderem mit dem Stichwort Ausbildungsförderung. Gibt es dazu konkrete Pläne?

Wir befinden uns gerade gemeinsam mit der Brinkumer

Interessengemeinschaft und dem Unternehmerinnen-Forum Stuhr im Gespräch mit Lehrern der KGS Brinkum und der Lise-Meitner-Schule in Moordeich. Inhaltlich geht es dabei um Möglichkeiten, wie Ausbildungsbetriebe aus der Gemeinde besser an die Schulabgänger herantreten können. Gemeinsames Ziel ist es, den Schülern die Vielzahl an Ausbildungsmöglichkeiten vor Ort aufzuzeigen.

Wie feiert die ISU ihr 30-jähriges Bestehen?

Am Donnerstag, 26. April, findet zu diesem Anlass ein Empfang für geladene Gäste im Meyerhof in Heiligenrode statt. Dazu begrüßen wir neben unseren Mitgliedern Vertreter aus weiteren Interessengemeinschaften, der Politik sowie der Handwerkskammer und der Handelskammer. Darüber hinaus ist ein Gastvortrag zum Thema Digitalisierung geplant.

Zu der traditionellen Auftaktveranstaltung unter dem Motto „Austausch mit der Gemeinde“ kommen regelmäßig zahlreiche Mitglieder, um mit dem Stuhrer Bürgermeister und dem Wirtschaftsförderer in den Dialog zu treten. Welches Thema brennt den ISU-Mitgliedern

aktuell besonders unter den Nägeln?

Wie beim jüngsten Dämmerschoppen deutlich wurde, beschäftigt uns alle vor allem das Thema verkaufsoffene Sonntage. Es ist schwierig für uns als Unternehmer, die aktuelle Gesetzeslage gerade im Gegensatz zu Bremen zu verstehen und diese unseren Kunden verständlich zu machen. Bei diesem Thema stehen wir in einem regen Austausch mit Bürgermeister Niels Thomsen und der Handelskammer in Hannover.

Das zweite Thema ist die Verkehrssituationen in und um Stuhr, die für unsere Mitglieder immer wieder neue Herausforderungen und Geduldsproben bereithält. Gerade die Großbaustellen auf der A1 und die Fahrbahnsanierung der B6 beschäftigen die meisten.

Die ISU organisiert stets viele Veranstaltungen. Welche Highlights sind für die kommenden Monate geplant?

Wir möchten unseren Mitgliedern auch in diesem Jahr wieder spannende Inhalte bieten. So ist ISU on Tour genauso wie die Betriebsbesichtigung fest eingeplant. Nähere Informationen dazu werden noch bekannt gegeben.

Für die ISU-Öffentlichkeitsveranstaltung haben Sie in den vergangenen Jahren zahlreiche Berühmtheiten eingeladen – wie zuletzt Joey Kelly. An welchen Gast erinnern Sie sich besonders gern?

Joey Kelly war mit seiner natürlichen und offenen Art schon ein sehr beeindruckender Gast. Die Vergangenheit hat aber gezeigt, dass es nicht immer ein großer Name sein muss, den wir zu unserer Öffentlichkeitsveranstaltung einladen. So haben wir bereits spannende Abende mit dem ehemaligen Chef des Bremer Flughafens, Jürgen Bula, oder unserem Landrat Cord Bockhop erlebt. Unser Ziel ist es, unseren Mitgliedern und den Stuhrer Bürgern abwechslungsreiche Gäste und aktuelle Themen zu bieten.

Wenn Sie als Interessengemeinschaft drei Wünsche frei hätten, was würden Sie sich für die Gemeinde Stuhr aus Unternehmersicht und im Sinn der Mitglieder wünschen?

Ich würde mir auf jeden Fall weniger Staus auf den Autobahnen und Bundesstraßen, praktikable Gesetze zur Sonntagsöffnung sowie ausreichende Gewerbeflächen wünschen.

Die Fragen stellte Femke

Liebich.