In der Pandemie hat Will Smith offenbar etwas zugelegt. In der Serie "Best Shape Of His Life" will er zurück zu alter Form finden. (Getty Images / 2015 Axelle / Bauer-Griffin / Axelle / Bauer-Griffin)

Er war schon einmal besser in Form: Vor wenigen Tagen veröffentlichte Will Smith ein Foto, auf dem sich eindeutig ein Wohlstandsbäuchlein abzeichnet. „Ich bin in der schlechtesten Form meines Lebens“, bekannte der Hollywoodstar darunter auf Instagram. Auf dem Foto, das für großes Amüsement bei den Instgram-Nutzern sorgte, präsentierte sich Smith obendrein mit Trainingsjacke und Schlappen. Viele User feierten den Beitrag als herrlich selbstironisches Statment. Wahrscheinlich war er aber bereits Teil einer Promo-Kampagne. Denn bereits einen Tag später kündigte Smith nun an, sich die überschüssigen Pfunde für ein neues YouTube Original namens „Best Shape Of His Life“ wieder abzutrainieren.

Die Ankündigung erfolgte unter einem neuen Kurzvideo, auf dem er erneut oberkörperfrei zu sehen ist. „Das ist der Bauch, der mich durch die ganze Pandemie getragen hat“, erklärte der 52-Jährige in der Caption. Zwar würde er seinen Körper lieben, doch der Speck müsse weg: „Ich will mich besser fühlen“, erklärte Smith. Die neue Serie soll 2022 starten und seinen Trainingsprozess begleiten.

Will Smiths berufliche Jojo-Effekte

Durch seinen Job ist es Will Smith gewöhnt, dass sich sein Körper verändert. Als er vor einigen Jahren die Rolle des Muhammad Ali übernahm, war er gezwungen, an Masse zuzulegen. Für den anschließenden „Men in Black“-Teil war sein Körper wieder dünner gefragt - und Smith begann, stark abzunehmen.

Mit der Videoplattform YouTube hat Will Smith bereits zusammengearbeitet. Anlässlich seines 50. Geburtstags wurde er bei einem Bungee-Jumping-Sprung im Grand Canyon gefilmt. YouTube Originals wiederum setzt aktuell verstärkt auf Stars: In den kommenden Monaten sollen mehrere Projekte umgesetzt werden. Mit von der Partie sind Musiker wie Quavo oder die Rap-Crew Migos. Im Sommer soll zudem eine Doku über Alicia Keys erscheinen.