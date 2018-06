Im Rahmen des jährlichen Partnerschaftstreffens besuchte eine Delegation aus Martfeld die französischen Freunde in La Bazoge. Dort wurde in einem Bouleturnier der Wanderpokal ausgespielt. Drei Mitglieder des Bouleklubs HVV Martfeld mussten sich gegen eine übermächtige Anzahl von französischen Spielern behaupten. Hanne Engler setzte sich durch und belegte den ersten Platz. Sie sorgte dafür, dass der Pokal in Martfeld bleibt.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass sich die Spielzeiten auf dem Bouleplatz neben dem Tennisheim geändert haben: Die Spieler treffen sich in den Sommermonaten jeweils mittwochs ab 18.30 Uhr. Der Termin am Sonnabend um 14.30 Uhr bleibt bestehen. Neueinsteiger sind herzlich willkommen, Kugeln können gestellt werden.