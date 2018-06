Das bietet der Verein an: Welpenkurse, Erziehungskurse, Agility (Spiel und Spaß), Fährten, Schutzdienst bis zur Begleithundprüfung oder IPO Prüfung.

Alle Hunderassen willkommen

Der Vereinsplatz in Achim-Uphusen liegt etwas abgelegen. Dort können Hundefreunde auf 2 Übungsplätzen parallel arbeiten. Während der Leinepflicht wird donnertags ab 17.00 Uhr zusätzlich ein freies spielen für alle sozialverträglichen Hunde angeboten. Alle ehrenamtlichen Trainer benötigen eine besondere Qualifikationen um Kurse durchführen und leiten zu dürfen.

Regelmäßig werden Trainer in Schulungen und Seminaren weitergebildet, sodass sie immer auf dem neuesten Stand sind. So können sie Ausbildungsmethoden individuell auf das Mensch-Hund-Team abstimmen. Dem Verein sei es wichtig ein harmonisches Miteinander zu fördern, damit der Mensch und der Hund stressfrei zu einem Team zusammenwachsen. Regelmäßig werden Prüfungen, Seminare, Workshops und Events veranstaltet. Zum Beispiel der Tag des Hundes am 10. Juni. Dann feiert der Verein zum dritten Mal einen Tag der offenen Tür. Der Eintritt ist kostenlos und alle Hunderassen sind willkommen. Im Rahmen der Kampagne vom VDH wird deutschlandweit der Tag des Hundes von unterschiedlichen Vereinen angeboten und durchgeführt. Auch in diesem Jahr wieder auf dem Gelände des Boxer-Klubs in Achim-Uphusen.

Der Verein bietet viele Aktionen rund um den Hund an. Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit unterschiedlichen Vorführungen und Mitmachaktionen, für jeden ist etwas dabei. Ein Hunderennen, unterteilt in unterschiedliche Klassen wird angeboten, bei dem jeder Teilnehmer eine Urkunde bekommt.

Der erfolgreichste Rauschgiftspürhund der Bremer Polizei ist zu Gast und zeigt einen kleinen Ausschnitt aus seiner Arbeit im täglichen Einsatz bei der Polizei. Eine Tierfotografin kommt mit Ihrem mobilen Studio und kann tolle professionelle Fotos von den vierbeinigen Gästen machen. Es gibt ebenfalls wieder einen Parcours „Spaß mit Hund“, der auch unter Anleitung ausprobiert werden kann.

Zusätzlich werden aus dem IPO-Hundesport (Vielseitigkeitssport) kleine Sequenzen aus der „Unterordnungsarbeit“ gezeigt. Insbesondere der Aufbau und der „Schutzdienst“, die eine sehr sportliche Ausbildung ist und nur funktioniert, wenn Hund und Mensch ein gutes Team sind. Es gibt einen Stand mit Hundezubehör und tollen Sachen für den Vierbeiner sowie einen Stand mit Ultra-Schallzahnbürsten. Der Nachwuchs kommt nicht zu kurz: Der Verein bietet ein lustiges Kinder-Schminken an. Für das leibliche Wohl wird gesorgt, der Grill wird angefeuert und es wird leckerer Kuchen angeboten.

Das erfahrene Team und geprüfte Ausbilder mit Sachkundenachweisen stehen für alle Fragen rund um den Hund jederzeit zur Verfügung. Weitere Informationen im Internet unter www.boxerklub-achim.de, per E-Mail an kontakt@bk-achim.de oder unter der Telefonnummer 0 1 71 / 1 26 11 91.