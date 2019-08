Die Musik hält ihn jung: Helmut Neddens ist Pastor in Rente und Musikschullehrer sowie Konzertorganisator. (Jonas Kako)

Wenn er an sein altes Leben in Südafrika denkt, weiß Helmut Neddens nicht, bei welcher Geschichte aus der damaligen Zeit er anfangen soll. Der Pastor in Rente und passionierte Flötist lebt seit 21 Jahren wieder in Deutschland, erst in Braunschweig und jetzt in Verden, weil zwei seiner drei Kinder hier leben. Mehr als ein Drittel seines Lebens hat er im Ausland verbracht, kurz in Kanada, dann in Südafrika, insgesamt 29 Jahre.

„Das prägt natürlich ungemein“, weiß Neddens heute. Zuerst lebt die Familie in der südafrikanischen Regierungsstadt Pretoria. Dort arbeitet der heute 76-Jährige als Pastor. Gottesdienste gibt er auf afrikanst und deutsch. Die englische Fachsprache für den Beruf eignet er sich während seiner Vikariats in Kanada an. „Das Studium trat ich mit dem Wissen an, ausgesandt zu werden“, erinnert sich Helmut Neddens. Südafrika ist das Ziel. Kanada der kleine Anfang. Denn dort soll der junge Theologe die englische kirchliche Arbeit erst einmal kennen lernen. Helmut Neddens blickt seine Frau Lilli liebevoll an, die beiden kennen sich seit 60 Jahren und haben sich auf dem Weg zur Schule kennengelernt. Lilli Neddens erinnert sich besonders gerne an die Menschen, die sie im Ausland kennengelernt hat. „Es gab ein Jahr, in dem hatten wir gerade mal sechs Tage keinen Besuch“, sagt ihr Ehemann lächelnd. Lilli Neddens ist daher auf Gastgeschenke spezialisiert. Im Küchenschrank verwahrt sie deshalb das eine oder andere Marmeladenglas.

Doch auch, wenn sie in Südafrika viele Freunde und Bekanntschaften hatten, entweder durch die Musik oder die Kirche – an eine Begegnung erinnern sich Lilli und Helmut Neddens noch heute mit Schrecken. Die passiert, als die Familie bereits in der Stadt Durban am indischen Ozean lebt: Drei junge, farbige Männer überfallen damals das Ehepaar in ihrem Pfarrhaus. „Erst haben sie so getan, als wollten sie eine Frage stellen“, erinnert sich Neddens. Dann zucken sie aber ein Messer und wollen Geld. Die Diebe stehlen ihre Ringe und flüstern währenddessen lautstark. „Dann haben die drei Männer uns in die Kirche geführt und uns gedroht, uns zu erschießen“, sagt der Pastor in Rente. Er und seine Frau liegen bereits mit dem Bauch auf dem Altar, beten und denken schon „es ist vorbei“. Doch die Räuber verschwinden und „der Spuk ist vorbei“.

Helmut Neddens wächst in einer musikalischen Familie auf. Er ist eines von sieben Geschwistern und wird in bescheidenen Verhältnissen auf einem Bauernhof groß. Seinem Vater sei es wichtig gewesen, dass die Kinder einen guten Beruf erlernen. Von sieben Kindern sind zwei Architekten und einige Handwerker geworden. „Ich habe mich für die Theologie entschieden, weil meine Eltern fanden, dass nur Musik als Beruf zu brotlos ist.“ Doch Neddens lässt die Musik nicht los.

Über einen Zeitraum von 15 Jahren studiert er hobbymäßig an der Universität von Südafrika Musikwissenschaft. Er schließt ein Musiklehrer-Diplom ab und gibt an der staatlichen Musikschule in Pinetown und an der Universität von Durban-Westville Unterricht. Er spielt Klavier, Bratsche und Flöte. Sein Steckenpferd ist die Flöte. Im Musikunterricht lernt er auch eine indische Frau kennen, die als Kind Mahatma Gandhi, den indischen Rechtsanwalt, Widerstandskämpfer und Revolutionär, sieht. Es sind diese Erinnerungen an Begegnungen, bei denen beim Erzählen vor allem seine Frau ins Schwärmen gerät. An das Essen dieser indischen Frau kann das Paar sich ebenfalls noch gut erinnern, und an die farbenfrohen Saris sowie ihre tadellose Etikette. „Genauso wie die Schwarzen durften auch die Inder zur Zeit der Apartheid nichts. Gleichzeitig hatten sie Angst vor den Schwarzen“, erzählt Neddens. Daher leiht das Ehepaar der katholischen indischen Familie auch ihren Gemeindesaal für Feste.

Das Ende der Apartheid bekommt Helmut Neddens live mit. Als Nelson Mandela 1994 zum ersten schwarzen Präsidenten seines Landes gewählt wird, lebt die Neddens-Familie nur zwei Kilometer von der Regierung entfernt.

An Südafrika bewegt haben ihn die Kontraste zwischen Arm und Reich. „Wir haben nur ein paar Kilometer vom Slum entfernt gewohnt.“ Einige schwarze Gemeindemitglieder (zum Beispiel Lehrer oder Ärzte) mussten für ihre gesamte Großfamilie sorgen. „Die wohnten so wir wir, teilweise besser, aber ihre Familien kamen in Lehmhütten unter.“

In Verden lebt Helmut Neddens in einem Haus mit seiner Tochter Judith und deren Ehemann. Er hält immer noch Gottesdienste in der Umgebung und gibt über die Musikschule Contakte Flötenunterricht. „Ich übe immer noch jeden Tag.“ Denn Musik verbinde die Menschen nun mal. Und die Menschen zu verbinden, das sei immer sein Ziel gewesen.