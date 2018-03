Barnstorf

Der Bücherfrühling steht vor der Tür

FR

Barnstorf. Die Bibliothek Barnstorf hält zum „Frühlingserwachen“ für ihre Leserinnen und Leser wieder eine Vielzahl an neuen Büchern bereit. Ratgeber für Haus und Garten, Sachbücher über den neuesten Stand der Weltpolitik oder Romane, die den Leser in andere Länder entführen: Das Angebot an Büchern und Zeitschriften ist groß und wird durch das neue Angebot der „Onleihe“ – das Ausleihen von E-Books, E-Papern, E-Magazines und E-Audio – noch vielfältiger.