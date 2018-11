Belegt ist, dass Johann Wolfgang von Goethe die Sitte im Jahr 1775 am Weimarer Hof einführte. Die ersten Weihnachtsbäume wurden mit Äpfeln, Nüssen, Gebäck und Süßigkeiten geschmückt. Auf die Idee, seinen Baum mit Kugeln aus Glas zu dekorieren, soll um das Jahr 1850 ein armer Glasbläser aus Lauscha gekommen sein. Er habe sich die teuren Nüsse und Äpfel nicht leisten können. Ende des 19. Jahrhunderts kam ein fränkischer Drahtzieher auf die Idee, feine Metallstreifen an den Weihnachtsbaum zu hängen: Das Lametta, das im Kerzenlicht wie Eiszapfen glitzerte, kam in Mode und blieb über Jahre – bis es irgendwann niemand mehr sehen wollte.

Nach Angaben der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald ist die Nordmanntanne der mit Abstand beliebteste Weihnachtsbaum – 75 Prozent aller Käufer entscheiden sich für „Abies nordmanniana“, die der finnische Botaniker Alexander von Nordmann 1836 im Kaukasus entdeckte. Die Nordmanntanne besticht durch weiche Nadeln und eine gleichmäßige Wuchsform. Sie bleibt auch drei bis vier Wochen nach dem Schlagen in guter Form.

Die Blaufichte kommt bei 15 Prozent aller Käufer gut an. Die Edel- oder Nobilistanne hat einen Marktanteil von drei Prozent. Sie ist noch haltbarer als die Nordmanntanne. Die weichen, dünnen Nadeln der Douglasie duften intensiv nach Zitrus. Eine ungewöhnliche Augenweide ist die Kiefer. Exotinnen unter den Weihnachtsbäumen sind die Colorado- und die Koreatanne.