Johann Wolfgang von Goethe gilt als einer der bedeutendsten deutschsprachigen Dichter.

Gelegentlich besuchte er mit Christiane Vulpius Schützenfeste und Tanzvergnügen, bei denen der Geheime Rath Goethe protokollarisch nicht erscheinen durfte. Daraus ergab sich eine lebenslange Brieffreundschaft. Der an allem interessierte Dichter nutzte den Briefkontakt auf seine Weise und führte ihn auch nach Christianes Tod weiter. Neben erlesenen Naturalien versorgte Meyer den Dichter mit allerlei Neuigkeiten über die Hansestadt. „Auf unserem Theater werden die schlechtesten Stücke ebenso schlecht gegeben“, erfuhr Goethe. Das mag den Alten in Weimar wenig gewundert haben.

Seine Gedanken kreisten neben seiner Dichtung um die psychologische Wirkung der Farben, um Gesteinskunde, Urpflanze, Bergbau und zukünftige Entwicklungen. Dabei ahnte er den Bau von Dampfwagen auf Eisenschienen voraus. Gut drei Jahre nach seinem Tod fuhr die erste Eisenbahn zwischen Nürnberg und Fürth. Alexander von Humboldt versicherte er, dass in Mittelamerika ein Kanal kommen würde, der Atlantik und Pazifik verbinden sollte. Der Panamakanal wurde 1914 eröffnet.

Das Arbeitszimmer im Haus am Frauenplan in Weimar. In diesem Domizil lebte Goethe 50 Jahre lang bis zu seinem Tod 1832.

Meyer hätte wahrscheinlich wohl auch als Mediziner vom kühnen Gedankenflug Goethes profitieren können. Die Behauptung, dass der Dichter ein höchst aktuelles Krankheitsbild in seinem „Faust“ mit medizinischer Genauigkeit darstellt, erscheint gewagt. Der Text beschäftigt sich mit einer seelischen Erkrankung, die damals noch gar keinen Namen hatte: der Depression. Nicht etwa gelegentlicher, anlassbezogener Traurigkeit, sondern der endogenen Depression. Goethe schildert diese Krankheit in ihrer krassen Erscheinungsform.

Im Faust, zweiter Teil, fünfter Akt, treten vier graue Weiber auf. Der Dichter nennt sie Mangel, Schuld, Not und Sorge. Drei sieht er gehen, die Sorge aber bleibt und ruft ihnen nach: „Ihr Schwestern, ihr könnt nicht, ihr dürft nicht hinein, die Sorge, die schleicht sich durchs Schlüsselloch ein.“ Faust drängt: „Entferne dich!“ Sorge: „Ich bin am rechten Ort“. Sie betont ihre Allmacht: „Würde mich kein Ohr vernehmen/müsst es doch im Herzen dröhnen/in verwandelter Gestalt/üb ich grimmige Gewalt“.

Der Absatz eines Goethebriefes.

Faust widerspricht, setzt seine farbige Lebenserfahrung dagegen. Die Sorge wischt alles mit einer Handbewegung als unnütz hinweg und präsentiert eine klare Diagnostik der Depression: „Wen ich einmal mir besitze/dem ist alle Welt nichts nütze./Ewiges Düstre steigt herunter/Sonne geht nicht auf noch unter./Bei vollkommen äußern Sinnen/wohnen Finsternisse drinnen/und er weiß von allen Schätzen/sich nicht in Besitz zu setzen./Glück und Unglück wird zur Grille/er verhungert in der Fülle./Sei es Wonne, sei es Plage/schiebt er‘s zu dem andern Tage“.

Faust fällt ihr ins Wort: „Fahr hin! Du schlechte Litanei“! Doch unbeeindruckt fährt sie fort, die Höllenqualen des Depressiven zu schildern: „Soll er gehen, soll er kommen?/Der Entschluss ist ihm genommen./Auf gebahntem Weges Mitte/wankt er tastend halbe Schritte./Er verliert sich immer tiefer,/sieht alle Dinge schiefer,/sich und andre lästig drückend,/atemholend und erstickend,/nicht erstickt und ohne Leben,/nicht verzweifelnd, nicht ergeben,/so ein unaufhaltsam Rollen,/schmerzlich Lassen, widrig Sollen,/bald befreien, bald erdrücken/halber Schlaf und schlecht Erquicken/heftet ihn an seine Stelle/und bereitet ihn zur Hölle.“

Um diese geistige Verwirrung so scharfsichtig zu schildern, das kann man wohl mit einigem Recht vermuten, muss der Dichter diesen psychischen Ausnahmezustand selbst erlebt haben. Den Gegenpol seiner Weltsicht liefert der Gesang des Türmers, der mit den Zeilen endet: „Ihr glücklichen Augen/ was je ihr gesehn/ es sei, wie es wolle/ es war doch so schön“.

