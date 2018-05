Nach recht wechselhaftem Wetter an den Tagen vor dem Ansprung im Weyher Freibad meinte es der Wettergott dann letztlich wirklich gut mit der DLRG Weyhe und dem Weyher Schwimmsverein. Es waren nicht nur noch etliche Besucher im Bad, sondern es hatten sich auch viele Schwimmer einfallsreich verkleidet, um in das angenehm warme Wasser zu springen. Das machte ganz offensichtlich allen sehr viel Spaß. An diesem Tag waren ausnahmsweise auch Sprünge von der Fünf-Meter-Plattform möglich – und das wurde auch von vielen Badegästen ausgiebig genutzt. Zum Abschluss gab es zum gemütlichen Beisammensein noch eine Stärkung für alle.