Manche der regelmäßig angebotenen Veranstaltungen wie beispielsweise das Ostereiersuchen oder das Ferienspaßbacken finden mittlerweile schon seit mehr als 30 Jahren statt. Gut besucht waren im vergangenen Jahr jeweils die Kaffeenachmittage sowie auch der Tag der offenen Tür Ende August. Der Findorff-Heimatverein Grasberg konnte weiterhin zahlreiche Vereine, Verbände und private Gruppen bei der Durchführung von deren Veranstaltungen unterstützen.

Ein besonderes Ereignis im vergangenen Jahr war das abendliche Konzert des Grasberger Blasorchesters und Projektorchesters, das in die Organisation des jährlich stattfindenden Gartenkulturfestivals eingebunden wurde. 300 Gäste kamen am 25. August 2017 auf das Freigelände und erlebten das Spektakel bei bestem Wetter. Im Oktober hieß es auf dem Findorffhof dann Bühne frei für das plattdeutsche Stück „Löögen oder Wohrheit“ von Marion Peper, aufgeführt von den Plattsnackers ut Grasberg. Mit einem Weihnachtskonzert der Rockgruppe „Larry and the Handjive“ und weihnachtlichen Gedichten, die vorgetragen wurden von dem Radio Bremen-Moderator und Schauspieler Dirk Böhling, endete das wiederum spannende Vereinsjahr 2017.

Einen kurzen Bericht über die Arbeitseinsätze an jedem Sonnabend gab Wolfgang Horn. Die zweite Vorsitzende Magda Schimpf stellte mit ihren lobenden Worten den wichtigen Stellenwert dieser Männergruppe dar, denn durch deren tatkräftigen Einsatz befänden sich die Gebäude und die Außenanlage in einem bemerkenswert guten Zustand.

Ina Nordenholz erläuterte fachkundig die Arbeit an den Webstühlen, die Herstellung und den Verkauf unterschiedlicher Stoffe. Fast an jedem Dienstag treffen sich zahlreiche Frauen ehrenamtlich und lassen mit Spaß und Fleiß wunderbare Exemplare entstehen.

Für eine jeweils zehnjährige Mitgliedschaft wurden Elke Löwenberg, Sylvia und Harald Brummerloh, Irene Hirch, Ingrid Thiessen und Dieter Schlüter geehrt. Jeweils 25 Jahre im Verein sind Anna Stelljes, Adelheid Meyer, Karin Richter und Mira Schnakenberg. Mitglieder mit jeweils 40-jähriger Vereinszugehörigkeit sind Marianne und Walter Mügge, Johannes Michaelis, Carsten Ahrens, Helmut Böschen, Helmut Renke, Hermann Ernst, Hubert Katzer und Hermann Ohlrogge.

Stefan Ritthaler als Vertreter der Gemeinde Grasberg sprach seine Anerkennung für das gute Gelingen der vielfältigen Veranstaltungen auf dem Findorffhof aus. Ebenso gab es lobende Worte für die Pflege der Anlage. Ritthaler danke allen Ehrenamtlichen, denn für ihn sei das Erbe Jürgen Christian Findorffs und die Bewahrung des plattdeutschen Kulturguts auf diesem Hofgelände verwirklicht worden.

Einen für den Verein zufriedenstellenden Kassenbericht konnte Karla Lindemann abgeben. Kassenprüfer Georg Monsees hatte mit Rainer Lüdtke eine vorbildliche Kassenführung vorgefunden. Die Entlastung des gesamten Vorstands erfolgte einstimmig. Für die nächste Wahlperiode wird Ina Nordenholz als zweite Prüferin die satzungsgemäße Prüfung der Kasse übernehmen, dafür ist sie einstimmig gewählt worden.

Mit einem Dank und guten Wünschen für das Gelingen der vielen Veranstaltungen in diesem Jahr beendete Hilde Bibelhausen die Versammlung.